Altice Labs desenvolve rede para proteger comunicações na Internet

A Altice Labs, em conjunto com as entidades Deimos Engenharia, Adyta, Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro e Instituto Superior Técnico, concluiu o projeto europeu DISCRETION.

Altice Labs desenvolve rede inovadora de comunicações quânticas para a defesa europeia

Trata-se de uma iniciativa estratégica no âmbito do European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) e do Fundo Europeu de Defesa (EDF), dedicada ao reforço das comunicações militares em cenários táticos complexos.

O contributo da Altice Labs traduziu-se no desenvolvimento de uma rede definida por software (SDN), aplicada à gestão e controlo de rádios táticos em ambientes de elevada exigência, de forma a assegurar comunicações seguras. Esta solução de vanguarda recorre a distribuição quântica de chaves (QKD), uma tecnologia disruptiva que protege as comunicações contra ameaças atuais e futuras, incluindo as da era pós-quântica.

O DISCRETION foi o primeiro projeto liderado e coordenado por Portugal no âmbito EDIDP e do EDF, através de um consórcio composto por quatro Estados-membros - Portugal, Espanha, Itália e Áustria - e teve como objetivo aumentar a segurança das redes militares, e outras estruturas, contra ameaças emergentes.

Integra-se nas prioridades da Comissão Europeia em matéria de cibersegurança e autonomia estratégica e contou com a colaboração de vários parceiros europeus. A tecnologia desenvolvida pela Altice Labs e pelo consórcio foi já demonstrada em Portugal, no Instituto de Telecomunicações em Aveiro, na Representação Permanente de Portugal (REPER), em Bruxelas, e em Espanha, na FEINDEF 2025.