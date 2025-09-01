MB WAY vai chegar a 13 países! Mais de 120 milhões de clientes

Após o anúncio de cooperação em junho, a aliança EuroPA – European Payments Alliance, representada pela Bancomat, Bizum, MB WAY (SIBS) e Vipps MobilePay – e a EPI Company (EPI) comunicam que a fase exploratória da parceria está em conclusão e o próximo passo será finalizar o estudo de viabilidade até dezembro de 2025, precedendo a fase de implementação.

Sistema de pagamentos europeu mais independente

Com base nas ligações já existentes entre os participantes da EuroPA, a EPI, MB WAY, Bancomat, Bizum, e Vipps MobilePay pretendem interligar as suas soluções através de um hub técnico central, baseado em normas e infraestruturas europeias.

Este hub permitirá que os mais de 120 milhões de clientes das soluções participantes realizem pagamentos transfronteiriços instantâneos no dia a dia, cobrindo diferentes tipos de utilização: enviar e receber dinheiro entre amigos e familiares (pagamentos entre particulares) e efetuar compras online e em loja (pagamentos comerciais).

Os consumidores e os comerciantes poderão assim utilizar as suas soluções preferidas, agora com um alcance europeu mais alargado.

A solução irá suportar várias formas de pagamento que assegura aos utilizadores uma experiência de utilização simples e intuitiva, baseada na sua marca de confiança e solução de pagamento que utilizam no dia-a-dia, ao mesmo tempo que são reutilizadas as normas europeias existentes, incluindo pagamentos instantâneos de conta para conta, entre outras configurações técnicas.

A implementação seguirá uma abordagem faseada, começando com transferências entre particulares (P2P) e expandindo-se gradualmente para outros casos de uso. Inicialmente, esta iniciativa abrangerá os 13 mercados já servidos pelas soluções participantes: Andorra, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha e Suécia.

Este é mais um passo importante rumo a um sistema de pagamentos europeu mais independente, soberano e harmonizado.