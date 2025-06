“Fontes Preferidas”: Google personaliza ainda mais a Pesquisa

O conceito de "Google it" está mais do que massificado, com a Pesquisa a ser a fonte a que milhões de utilizadores ainda recorrem. No sentido de personalizá-la ainda mais, a empresa está a testar uma nova forma de filtrar os resultados apresentados.

Numa publicação oficial, a Google destacou seis formas de os utilizadores personalizarem a Pesquisa. Apesar de algumas delas serem já uma realidade há algum tempo, há novidades.

De nome Preferred Sources (em português, Fontes Preferidas), a nova funcionalidade permite que o utilizador priorize os sites que deseja ver mais na secção Top Stories.

Ainda em fase de testes, nos Estados Unidos e na Índia, este recurso possibilita que um determinado website, ou uma determinada fonte, apareça com mais frequência.

Conforme a informação partilhada, a nova funcionalidade tem a forma de uma estrela ao lado das Top Stories. Ali, os utilizadores podem escolher as suas Fontes Preferidas, considerando os websites que publicam conteúdo ativamente.

Após definir essas fontes, os seus conteúdos aparecerão com mais frequência, caso sejam relevantes para a pesquisa, sendo claramente identificados.

A par disso, continuarão a ser apresentados resultados de outras fontes.