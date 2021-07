Relatório da Xiaomi mostra que a marca chinesa é amiga do ambiente

As preocupações com o ambiente do nosso planeta são, e têm que ser, cada vez maiores. É função de todos nós, desde o pequeno utilizador à maior indústria, contribuirmos e mudarmos comportamentos para salvarmos esta nossa casa. Neste sentido, as grandes empresas têm um papel fundamental nesta missão, especialmente se falarmos de marcas ligadas ao setor da tecnologia.

Assim, um recente relatório divulgado pela Xiaomi revela que a empresa é amiga do ambiente. E, para o provar, revela diversas ações e atividades realizadas para promover a preservação do planeta.

A Xiaomi partilhou o seu Relatório de Sustentabilidade de 2020 onde afirma que os seus produtos foram desenvolvidos tendo em atenção o impacto ambiental que possam causar, mediante o seu processo de fabrico.

Desta forma, a gigante chinesa destaca as seguintes ações.

Produtos mais duradouros e incentivo à reciclagem

De acordo com os dados do relatório, a Xiaomi preocupa-se em criar produtos com um ciclo de vida mais longo. Por conseguinte, o utilizador tem menos necessidade de os trocar a longo prazo, o que gera menos lixo. Além disso, destaca a facilidade com que os equipamentos conseguem ser reparados, prolongando a sua vida útil.

A Xiaomi refere que também incentiva à recolha e reciclagem de produtos descartados na China, Europa e Índia.

Há ainda menção à política de embalagens onde limita o uso de substâncias tóxicas, como determinados tipos de tinta e cola. A empresa partilha um exemplo onde mostra que uma embalagem da empresa não necessita de cola uma vez que conta com abas de encaixe.

No relatório pode ainda ler-se que linha de smartphones Mi 10T foi a primeira linha da Xiaomi com uma redução significativa de plástico na embalagem. Como resultado evitou-se a emissão de cerca de mil toneladas de dióxido de carbono na China em 2020.

Maior segurança e ações humanitárias

Neste setor, a Xiaomi destaca várias das suas ações como forma de ajudar os governos na luta contra a pandemia da COVID-19. Assim, a marca destaca as seguintes ajudas:

Doação de 2,7 milhões de máscaras na China

Doação de 800 mil máscaras à Europa

50 mil pares de luvas de proteção doadas a 40 países

Doação de 1.000 smartphones para estudantes a morar na Espanha

Envio de vários materiais de saúde para a França, Reino Unido e Polónia durante o pico de contágio do vírus

A Fundação Xiaomi de Pequim doou ainda 854 mil dólares em equipamentos médicos para 14 países como Itália, Espanha, Japão, Coreia do Sul, Indonésia e Mianmar em julho de 2020.

Outra iniciativa que pode ajudar o planeta terra é o sistema de deteção de terramotos da Xiaomi. Este serviço está ativo desde 2020 nos equipamentos da marca na China e já reportou 29 terramotos com magnitudes acima dos 4.0. Para além disso também já enviou mais de 9,4 milhões de alertas aos habitantes de áreas de risco.

Há ainda um destaque para um futuro investimento de 10 mil milhões de dólares da marca no mercado dos carros elétricos ao longo dos próximos 10 anos. Este é um passo importante uma vez que a Xiaomi considera que é um setor com uma importância fundamental para o futuro do nosso planeta.

Pode ver o relatório na íntegra aqui.