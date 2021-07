Com o seu ecossistema a ser desenvolvido em velocidade de cruzeiro, a Huawei tem já as alternativas que precisa para os seus smartphones. Estes focam-se em criar não apenas as apps, mas também os serviços como o Petal Maps.

É precisamente este serviço de mapas da Huawei que agora recebeu novidades importante e garantiu a presença em mais um lote de dispositivos. O Huawei Watch 3 é o mais recente a ter acesso, mas há muito mais para descobrir.

A Huawei tem conseguido trazer nos últimos meses ao Petal Maps o que outros demoraram muitos anos a conseguir. Desenvolvido de raiz para ser a sua alternativa nesta área, é agora uma solução madura e que podemos usar no dia a dia, sem qualquer falha ou lacuna.

Assim, era quase obrigatório que a marca colocasse este serviço no pulso dos utilizadores, abrindo as portas aos smartwatches. Foi isso que fez com a chegada agora da app Petal Maps ao Huawei Watch 3 e ao HarmonyOS, sempre através da AppGallery.

A integração do Petal Maps com o Huawei Watch 3 vai permitir dar indicações precisas ao utilizador no ecrã e notificações através da vibração. Em breve estará também disponível a apresentação dos mapas e das rotas calculadas.

Mas como a Huawei quer ir ainda mais longe com o Petal Maps, deu-lhe acesso a mais novidades, agora viradas para a utilização no smartphone. Estas concentram-se na interface e na informação que pode ser transmitida ao utilizador deste serviço.

Assim, temos a zona de Deslocações frequentes, onde podemos obter diretamente informações sobre as viagens de casa e/ou para o escritório para assim serem capazes de verificar rapidamente o tempo de deslocação e qual o melhor caminho a fazer.

Há ainda a vista Satélite que permite aos utilizadores do Petal Maps ver de antemão as imagens de satélite dos locais para onde viajam. O mapa de alta resolução permite aos utilizadores identificar características geográficas com mais detalhe, enquanto a vista Terreno permite aos utilizadores obter imagens reais.

A nova funcionalidade condições meteorológicas permitirá que os utilizadores tenham uma visão detalhada sobre a previsão do estado do tempo. Esta forma de prever o tempo aparece com uma imagem nova e melhorada, apresentando no mapa efeitos animados mais envolventes, como alertas de tempestades.

Contem ainda com uma forma mais fácil, através das cores do arco-íris, de ajudar a indicar a velocidade do trânsito mais à frente. Além disso, os condutores podem também ter acesso a mapas de interseção aumentados, para que seja agora mais fácil, seguir as indicações.