Os temas ambientais parecem estar no foco dos temas no mundo tecnológico. Depois da Apple anunciar que vai deixar de forma da embalagem do iPhone 12 o carregador e os Earbuds, muitos criticaram a marca e acusaram-na de ser apenas uma questão monetária.

Ao eliminar estes elementos, acaba também por retirar plástico do circuito e assim poupar o ambiente. A Xiaomi parece estar a seguir o mesmo caminho, mas tem uma postura diferente. Consegue reduzir o plástico presente, mas não abdica do carregador do smartphone.

Preocupação da Apple não convence todos

A justificação da Apple para a remoção do carregador do iPhone 12 e dos Earbuds está associada ao ambiente. A empresa referiu que excluir estes elementos permite reduzir a sua pegada ecológica, ao diminuir as emissões de dióxido de carbono na produção dos equipamentos.

Apesar disto, muitos acusam a Apple de ter uma agenda própria e que esta redução tenha outro propósito. Ao eliminar estes elementos, a marca consegue reduzir os custos e assim aumentar os lucros diretos na venda do iPhone 12.

Xiaomi vai reduzir plástico nas embalagens

Para mostrar o seu empenho nas causas ambientais, a Xiaomi resolveu também alterar as suas embalagens. A empresa chinesa publicou um tweet, onde revela que vai conseguir diminuir em muito a presença de plástico nas suas embalagens.

Segundo o que a marca revelou, a redução deste material na embalagem do Xiaomi Mi 10T Lite foi muito significativa. No entanto, e ao contrário da Apple, a Xiaomi vai manter um elemento que muitos consideram essencial. Sim, o carregador vai continuar presente.

Vai manter o carregador do smartphone

A Xiaomi quer iniciar este processo de redução de plásticos nas embalagens na Europa, já muito em breve. O compromisso da marca para este processo de eliminação do plástico está fixado numa meta elevada. Quer abolir 60% deste elemento.

Espera-se que outros fabricantes sigam o mesmo caminho e que as embalagens sejam certamente menos poluentes. É também importante que este processo leve a uma redução dos preços dos smartphones, algo que até agora não aconteceu.