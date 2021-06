Smartphones Xiaomi vão monitorizar terramotos através de sensores e IA

A Xiaomi é das marcas mais inovadoras no segmento dos dispositivos móveis. E para além de equipamentos potentes e acessíveis, a marca chinesa está constantemente a reinventar-se e a levar as funcionalidades mais pertinentes para os seus produtos e clientes.

Assim, a empresa de Lei Jun irá integrar nos seus telefones o recurso para monitorização de terramotos através de sensores e algoritmos de Inteligência Artificial.

Em 2010, a Xiaomi integrou pela primeira vez um alerta de terramoto no seu sistema MIUI para smartphones e Smart TVs. A tecnologia contou com a colaboração do Chengdu High-tech Disaster Mitigation Institute.

E de acordo com os dados recentemente divulgados, o sistema alertou com sucesso cerca de 35 terramotos com magnitude de 4.0 ou superior. Para além disso, enviou 12,64 milhões de mensagens de alerta desde o seu lançamento, em novembro de 2019.

Xiaomi vai lançar novo sistema de monitorização de terramotos

Segundo as últimas informações, a Xiaomi irá lançar um novo sistema desta vez de monitorização e alerta de terramotos. A marca lançou um recurso para que os telefones não apenas recebam alertas de terramotos, como também os possam monitorizar.

Para tal, o recurso envolverá a integração dos smartphones Xiaomi com sensores que monitorizem as atividades sísmicas do planeta Terra em tempo real.

Esta tecnologia contribuirá para economizar o custo da monitorização de terramotos. Mas também aumentará significativamente a quantidade de monitorizações, incrementando assim a rede de supervisão terramotos e antecipando os alertas de forma mais global.

Gradualmente, o recurso chegará a todos os smartphones Xiaomi. Mas os utilizadores dos telefones Mi com a versão MIUI 12.5 já podem ir ao Mobile Phone Manager-Earthquake Early Warning e inscreverem-se como voluntários da monitorização de terramotos.

Deteção inteligente e cada vez mais precoce de terramotos

Quando o sensor do telefone detetar alguma vibração, irá analisar se se trata de um terramoto através de computação de ponta. Caso se confirme, é enviado um alerta precoce e o centro de terramotos usará os dados de vários smartphones e os dados conseguidos através da IA para calcular se realmente o terramoto aconteceu.

Sempre que se comprove o terramoto, a sua magnitude, localização do epicentro e o tempo serão rapidamente calculados. Depois serão enviadas mensagens de alerta para as pessoas que se encontrem na área afetada e em seu redor.

Para além disso, este recurso não irá comprometer a privacidade dos utilizadores. Segundo a empresa, o processo utiliza um sistema de “privacidade diferencial” de forma a tratar os dados anonimamente.

Segundo alguns rumores, é possível que o recurso seja lançado somente para smartphones Xiaomi vendidos na China.