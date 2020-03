De modo a incrementar os recursos no combate à COVID-19, a empresa chinesa Xiaomi doou máscaras de proteção ao nosso país vizinho Espanha. Assim, numa fase de alta tensão, ansiedade e angústia, é importante salientar as boas notícias que vão surgindo.

Há muita falta deste material de proteção e ventiladores. Nesse sentido, tem aparecido um pouco por todo o mundo ajuda de bem feitores a enviar este e outro tipo de equipamento.

A Xiaomi é uma marca que se tem mostrado empreendedora em várias frentes.

Para além dos smartphones, onde já é a 3ª maior marca no Mundo, a empresa também tem uma vertente sensível a causas e necessidades.

Xiaomi doa máscaras de proteção para Espanha combater a COVID-19

No meio do surto do novo Coronavírus, os números são impressionantes. Nomeadamente em Espanha, existem já 24 926 infetados, 2 125 pessoas recuperadas e 1 326 mortes a lamentar.

Como sabemos, alguns recursos são insuficientes, e toda a ajuda é precisa. Assim, a Xiaomi fez uma doação de várias máscaras de proteção a Espanha, depois de ter feito o mesmo com a China e Itália.

Os equipamentos médicos foram doados ao Ministério da Saúde espanhol, como forma de reforçar o stock existente, por conseguinte, evitar uma situação de colapso.

As máscaras doadas são as do tipo FFP3, ou seja, as que oferecem maior nível de proteção possível. Mas, para além de Espanha, a Xiaomi também enviou estes recursos para a França e para a Coreia do Sul.

A empresa chinesa está ainda a trabalhar no sentido de conseguir levar mais material para outros países, como, por exemplo, Alemanha, Japão, Malásia, Ucrânia e Polónia.

Em comunicado, Shou Zi Chew, CFO da Xiaomi, deixa uma mensagem de incentivo

Na Xiaomi, estamos cientes de que, sem o apoio dos espanhóis, a nossa sólida presença neste mercado não seria possível. Por esse motivo, com este gesto simbólico, queremos mostrar a nossa gratidão, mostrando o nosso apoio e solidariedade à Espanha. O nosso sentido de pertencer a este país é o que nos chama, em momentos como este, a fornecer o nosso apoio como qualquer outra empresa local. Os espanhóis acolheram-nos imediatamente com paixão e carinho, e temos orgulho de poder oferecer a nossa contribuição a favor do Ministério da Saúde do governo espanhol, que está a realizar, com comprometimento e determinação, um excelente trabalho em benefício de toda a comunidade.

Desta forma, a Xiaomi é um modelo a seguir, e recentemente também anunciou não ter casos de trabalhadores infetados, sendo que já repôs a capacidade de produção em Wuhan em 80%.

Leia também: