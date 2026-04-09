Atletas, o Huawei Watch GT Runner 2 já chegou às lojas portuguesas

A Huawei anunciou hoje a chegada às lojas dos retalhistas portugueses do Huawei Watch GT Runner 2, o smartwatch de corrida da marca mais avançado de sempre.

Depois do lançamento marcado pela colaboração inédita com o lendário maratonista Eliud Kipchoge e a equipa profissional dsm firmenich Running Team, o novo wearable já está disponível nos retalhistas nacionais, além da Huawei Store.

Esta chegada garante aos utilizadores tecnologia de treino até agora reservada à elite do atletismo.

Treino profissional para todos: ciência, precisão e inteligência

Segundo a Huawei, o Watch GT Runner 2 resulta de cinco anos de investigação e testes com mais de 100 atletas, incluindo corredores reconhecidos mundialmente.

O dispositivo traduz a ciência da alta competição em ferramentas acessíveis a qualquer pessoa apaixonado por corrida, desde quem está a começar até aos maratonistas que procuram bater os seus recordes pessoais.

Limiar de lactato medido no pulso - sem laboratório

Pela primeira vez num smartwatch Huawei, um algoritmo inovador permite medir o limiar de lactato de forma não intrusiva, e oferece uma leitura precisa da intensidade do esforço e da fadiga muscular.

Esta métrica, antes exclusiva a laboratórios especializados, possibilita a criação de planos de treino mais personalizados.

GPS ultra preciso com antena flutuante 3D

A nova arquitetura de antena flutuante 3D garante um avanço significativo na precisão do posicionamento, mesmo em ambientes exigentes como túneis, centros urbanos ou zonas densamente arborizadas.

Para quem corre, isto traduz se em registos de percurso fiáveis e num ritmo mais consistente.

Modo Maratona Inteligente: um treinador no pulso

O Modo Maratona Inteligente funciona como um verdadeiro treinador no pulso, acompanhando o atleta do início ao fim da prova.

Ao longo de todo o percurso, o smartwatch fornece orientação de ritmo em tempo real, envia alertas inteligentes de hidratação e nutrição, analisa continuamente a potência de corrida e ajusta recomendações táticas de acordo com o desempenho, o que garante uma estratégia personalizada e otimizada para cada corredor.

Design ultraleve: performance que quase não se sente

Com apenas 43,5 gramas, o Huawei Watch GT Runner 2 é construído em liga de titânio nanomoldada, que combina resistência, leveza e conforto extremo.

Disponível nas cores Dawn Orange, Dusk Blue e Midnight Black, integra uma bracelete AirDry, altamente respirável e repelente ao suor, e inclui ainda uma bracelete adicional em fluoroelastómero, ideal para treinos intensos e condições mais exigentes.

Huawei Watch GT Runner 2 PVRP: 399,00 euros Ofertas de lançamento: Desconto de 30€ na Huawei Store com o cupão A30PTRUNNER.

Oferta de uma bracelete adicional (além das duas braceletes disponíveis na compra do smartwatch).

Acesso ao Multipass, um pacote de serviços premium no valor de 116€, que inclui subscrições gratuitas de aplicações de saúde e fitness como HUAWEI Health+, Komoot, Intervals.icu, entre outras.

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