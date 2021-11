Intel terá mesmo uma placa gráfica Arc Alchemist DG2-448 com 3584 núcleos

Já não é novidade que a Intel está mais do que nunca empenhada no desenvolvimento de placas gráficas. E o foco neste segmento debruça-se sobre a nova linha Arc Alchemist que promete abanar com alguns modelos de marcas rivais.

Alguns rumores já nos deram um vislumbre daquilo que a gigante norte-americana poderá trazer aos consumidores. Mas há agora informações mais credíveis que confirmam a existência da placa gráfica Intel Arc Alchemist DG2-448 com 3584 núcleos.

Intel Arc Alchemist DG2-448 terá 3584 núcleos

De acordo com as recentes informações, a Intel terá mesmo uma placa gráfica Arc Alchemist baseada no chip DG2-448 com 3584 núcleos. Tal como mencionado no próprio nome, este modelo contará com 448 Unidades de Execução e, por conseguinte, terá 3584 núcleos.

Os detalhes desta GPU foram revelados num documento publicado por Francisco Jerez, que faz parte da equipa de drivers de código aberto da Intel. Esses documentos fazem parte de um teste escrito no Mesa, um repositório de código aberto para OpenGL e Vulkan.

A primeira vez que foram reveladas informações sobre o chip DG2-448 foi em junho deste ano. As informações foram divulgadas pelo confiável leaker "TUM_APISAK". De acordo com os detalhes por ele indicados, esta placa gráfica conseguia uma velocidade de 1,80 GHz. Para além disso seria apenas 8% mais lenta do que a Radeon RX 6700 XT da AMD e 5% mais lenta do que a GeForce RTX 3070 da Nvidia.

Por sua vez, no documento do Mesa é referido que as últimas atualizações de software para esta gráfica DG2-448 oferecem uma melhoria de desempenho entre os 20% e os 40%. Assim sendo, estima-se então que esta GPU Arc Alchemist da Intel chegue às prateleiras das lojas com um poder que poderá mesmo ser superior a alguns equipamentos das empresas rivais Nvidia e AMD.

Recentemente foi também revelada a primeira imagem real da placa gráfica Intel Arc Alchemist, mais concretamente do modelo com o nome de código DG2-558EU.

