Samsung lança linha de calças de ganga projetadas para o Galaxy Z Flip3

A moda e a tecnologia vão-se complementando e é com frequência que vemos algumas adaptações a serem feitas. Por exemplo, há calças para praticar exercício que já têm bolsos onde cabe um smartphone moderno, a certa altura foram lançados casacos com orifício no bolso para a passagem de cabo de auriculares, e até os bolsos das próprias calcas de ganga aumentaram de tamanho para que smartphones de 6" não ficassem para fora.

Com os smartphones dobráveis Galaxy Z Flip3 os bolsos grandes já não fazem tanta falta e, por isso, em parceria com uma fabricante de jeans, a Samsung lançou uma linha de calças de ganga onde os bolsos grandes são substituídos por um pequeno bolso.

Calças de ganga desenhadas a pensar no Samsung Galaxy Z Flip3

A Samsung Australia, em colaboração com uma marca de calças de ganga do país, a Dr Denim, anunciou o lançamento dos Z Flip Pocket Denim, uma edição limitada de jeans que celebra o formato dobrável exclusivo do Galaxy Z Flip3.

A campanha quer mostrar que com um Galaxy Z Flip3 já não são necessários bolsos grandes nas calças de ganga. Os smartphones escorregam dos bolsos e as calças perdem um pouco da sua elegância. Por isso, nestas calças, os bolsos são completamente eliminados... e criado um novo, onde o Galaxy Z Flip3 cabe na perfeição.

Olhando para o estilo das calças não há como não recuar aos anos 2000, quando as calças tinham bolsos pelas pernas num estilo mais largo, ainda que estas sejam mais minimalistas.

Segundo a Samsung, este bolso projetado para o smartphone dobrável é confortável e seguro para o transportar.

Estas calças fazem parte de uma edição limitada, tendo sido produzidos apenas 450 pares e custam 1499 dólares, já com smartphone incluído. Para quem vive na Austrália, poderá comprá-las através do site da Dr Denim.