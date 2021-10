Já é conhecida a primeira imagem real da placa gráfica Intel Arc Alchemist

A Intel está focada na inovação e no desenvolvimento de produtos noutros mercados apetecíveis, como é o caso do segmento das placas gráficas. Neste último, a empresa norte-americana está a trabalhar nas suas placas gráficas Arc Alchemist, sobre as quais a expetativa é consideravelmente alta.

E para aguçar ainda mais a curiosidade dos consumidores, em especial dos gamers, foi agora revelada a primeira imagem real de uma GPU Intel Arc Alchemist.

Revelada a primeira imagem da GPU Intel Arc Alchemist

Foi agora divulgada a primeira imagem real de uma placa gráfica Intel Arc Alchemist. Em concreto, estamos a falar de um modelo topo de gama que, para já, é apenas conhecido com o código DG2-512EU. Se analisarmos o nome, verifica-se que se trata de um equipamento com 512 Unidades de Execução.

A nova placa gráfica da Intel deverá contar então com 4096 núcleos capazes de atingir uma frequência turbo de até 2,50 GHz. Por sua vez será produzido pela taiwanesa TSMC através de um processo de fabrico de 6 nm. Para além disso, este chip gráfico terá 16 GB de memória GDDR6, com uma interface de memória de 256 bits e um TDP que deve rondar os 225W.

Estas primeiras imagens da GPU Intel Arc Alchemist foram então agora divulgadas pelo popular youtuber Moore's Law is Dead. Através das imagens podemos conferir que o modelo DG2-512EU é alimentado por uma configuração de dois conectores de alimentação de 8 + 6 pinos. De acordo com as especificações, esta placa gráfica Intel poderá assim competir diretamente com a Nvidia GeForce RTX 3070.

Para além deste modelo, o youtuber revelou também imagens do chip gráfico de baixa gama Intel Arc Alchemist, designado DG2-128EU.

Trata-se de um equipamento elegante com um design ondulado em volta da ventoinha. Conta com 128 Unidades de Execução, 1024 núcleos com variantes de 4 GB e 8 GB de memória GDDR6, uma interface de memória de 64 bits e TDP de 75W. Uma vez que tem um baixo consumo, este chip é alimentado pelo próprio conector PCI-Express.

As novas placas gráficas Intel Arc Alchemist devem chegar ao mercado no segundo trimestre do próximo ano, ou seja, entre abril e junho de 2022.