Gráfica Intel Arc topo de gama terá desempenho entre RTX 3060 Ti e 3070 Ti

Até aqui a Nvidia e a AMD eram as grandes forças no segmento dos chips gráficos. Mas a Intel também está a entrar com força neste mercado e os seus produtos mostram estar preparados para fazer tremer a concorrência.

Neste sentido, as informações recentes indicam que a nova placa gráfica topo de gama da linha Intel Arc, terá um desempenho entre as placas gráficas Nvidia GeForce RTX 3060 Ti e RTX 3070 Ti.

Para já as placas gráficas Intel Arc ainda não chegaram ao mercado. Mas, como seria de esperar, já se acumulam os vários rumores sobre o potencial destes GPUs.

Nesse sentido, já aqui havíamos revelado que as placas gráficas Arc deveriam trazer a tecnologia XeSS, concorrente da DLSS da Nvidia. Para além disso também foi indicado que o modelo topo de gama teria um desempenho entre a RTX 3070 e a RX 6700 XT por 499 dólares.

Há mais possíveis detalhes sobre a gráfica Intel Arc topo de gama

Pelo menos quatro novas fontes da indústria revelaram mais detalhes sobre o modelo topo de gama da linha de gráficas Intel Arc.

A primeira fonte indica que a gráfica terá um desempenho ligeiramente superior à Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Segundo as informações reveladas, o modelo topo de gama virá com 512 unidades de execução (UE), tal como já aqui se previa. Além disso, parece que terá um 'preço agressivo' e que haverá um modelo abaixo com 384 UE e um modelo base com 128 UE. Já a VRAM deverá ser de 4GB.

Outra fonte refere igualmente as 512 UE e também que a placa terá conectores de energia de 8+6 pinos. Esta fonte adianta ainda que o modelo com 448 UE já estará em testes, mas que deverá ser um SKU com 384 UE, sendo esse o 'modelo final'. Outros dados indicam que a variante base de 128 UE não terá conector de energia e será "incrivelmente fria e silenciosa".

Uma terceira fonte diz ter 100% certeza de que a Intel já tem uma GPU a funcionar e que é melhor do que a RTX 3060. Mas não sabe quantos modelos acima ou abaixo desse terá a empresa norte-americana. A fonte diz ainda que o atraso no lançamento das gráficas Arc se deve a problemas no desenvolvimento de drivers.

Por fim, outra fonte confirma a GPU com 512 UE e uma outra de base com 128 UE. Contudo revela que a placa gráfica topo de gama terá um desempenho perto da GeForce RTX 3070. Também esta fonte indica que os drivers estão na origem do atraso de lançamento destes equipamentos.

Será que a Intel pode ser uma ameaça à Nvidia e à AMD?