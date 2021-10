Com o Android 12 já acessível, a Samsung está a preparar a sua versão, a One UI 4.0. Esta vai juntar todas as novidades do que a Google criou a uma camada de personalização única e que trará ainda mais aos smartphones da marca.

Com os testes já a decorrer, a Samsung revelou agora quais dos seus equipamentos vão ter acesso a esta versão. Veja a lista, que é longa, e descubra se o seu smartphone Samsung vai receber a One UI 4.0 e o Android 12.

A Samsung é, por norma, uma das primeiras marcas a lançar as novas atualizações do Android. Com uma lisa bem grande de smartphones e tablets, garante aos utilizadores todas as novidades que a Google prepara a cada novo ano e a cada nova versão.

Este ano temos a One UI 4.0, onde a gigante coreana vai apostar, com todas as novidades do Android 12. Os testes já foram iniciados há algum tempo e estão a ser alargados agora a novos smartphones. A grande novidade agora é mesmo a lista de smartphones que a recebe.

A lista apresentada, ainda que não oficial, para a One UI 4.0 é bem extensa, abrangendo todo o tipo de smartphones da marca. Todas as gamas onde a gigante coreana tem presença parecem estar nesta lista, o que é extremamente positivo.

Smartphones que recebem a One UI 4.0 Série Galaxy S Galaxy S21 Ultra (LTE / 5G)

Galaxy S21 + (LTE / 5G)

Galaxy S21 (LTE / 5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE / 5G)

Galaxy S20 + (LTE / 5G)

Galaxy S20 (LTE / 5G)

Galaxy S20 FE (LTE / 5G)

Galaxy S10 5G (última atualização Android)

Galaxy S10 (última atualização Android)

Galaxy S10 + (última atualização Android)

Galaxy S10e (última atualização Android)

Galaxy S10 Lite Série Galaxy Note Galaxy Note 20 Ultra (LTE / 5G)

Galaxy Note 20 (LTE / 5G)

Galaxy Note 10+ (LTE / 5G - última atualização Android)

Galaxy Note 10 (LTE / 5G - última atualização Android)

Galaxy Note 10 Lite Série Galaxy Z Galaxy Fold (LTE / 5G - última atualização Android)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3 Série Galaxy A Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (última atualização Android)

Galaxy A01 (última atualização Android)

Galaxy A11 (última atualização Android)

Galaxy A31 (última atualização Android)

Galaxy A41 (última atualização Android)

Galaxy A21 (última atualização Android)

Galaxy A21s (última atualização Android)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (última atualização Android)

Galaxy A02s (última atualização Android)

Galaxy A03s

Galaxy A12 (última atualização Android)

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G Série Galaxy M Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s (última atualização Android)

Galaxy M02 (última atualização Android)

Galaxy M21 (última atualização Android)

Galaxy M21s (última atualização Android)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (última atualização Android)

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (última atualização Android)

Galaxy M31s (última atualização Android) Série Galaxy F Galaxy F41 (última atualização Android)

Galaxy F62

Galaxy F02s (última atualização Android)

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover series

Galaxy Xcover Pro (última atualização Android)

Galaxy Xcover 5 Série Galaxy Tab Galaxy Tab S7 + (LTE / 5G)

Galaxy Tab S7 (LTE / 5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (última atualização Android)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (última atualização Android)

Galaxy Tab A7 (última atualização Android)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (última atualização Android)

Podemos assim ver a presença de smartphones das séries série Z, S, A, M, F e Note, abrangendo a quase totalidade das propostas da marca. Naturalmente que vai existir filtragem para equipamentos mais recentes.

Claro que a disponibilização desta lista mostra que o caminho está a ser traçado para que a One UI 4.0 seja lançada em breve. O que não existe, infelizmente, é uma data para a sua disponibilização geral e para cada um dos modelos.

Resta aguardar os testes e os seus resultados, que foram há poucos dias alargados aos Galaxy Z Fold3 e Z Flip3. Após isso deve ser aberto a mais smartphones, antes de ser tornada pública a sua versão final.