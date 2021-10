Web Summit 2021: iServices dá energia aos dispositivos dos utilizadores

Vai á Web Summit? Então passe no pavilhão da iServices! A Web Summit 2021, a maior conferência de tecnologia do mundo, volta a realizar-se em Lisboa nos próximos dias 1 a 4 de novembro. O evento este ano será em modo presencial e há várias novidades guardadas.

A iServices vai estar presente e ajudar os utilizadores a manterem energia nos seus dispositivos.

Está quase a começar mais uma edição da Web Summit. Como sempre a agenda é bastante interessante, e este ano Portugal tem a honra de receber Craig Federighi, o vice-presidente sénior de engenharia de software da Apple.

iServices com 300 soluções de carregamento distribuídas

Além do espaço para conferências, há também vários stands que vale a pena visitar. Um dos stands que sugerimos é o da iServices pois a empresa terá energia para os seus dispositivos.

De acordo com Vânia Guerreiro, diretora de marketing e comunicação da empresa...

A iServices mantém parceria com a Websummit desde a 1ª edição do evento em Portugal e estará presente em todos os pavilhões. Esta parceria duradoura com a Websummit vem garantir que ninguém fique privado de bateria no seu equipamento eletrónico. Seja um smartphone, um tablet ou mesmo um computador portátil. Por um lado, disponibilizamos um total de mais de 300 soluções de carregamento distribuídas pelos quatro pavilhões da FIL. Por outro lado, dispomos de um Laboratório Móvel pronto a reparar qualquer equipamento que se avarie ou danifique no evento

De acordo com a responsável da iServices

a Websummit prima pela sua forte ligação ao universo da tecnologia e da inovação, e por essa mesma razão, os equipamentos eletrónicos tornam-se indispensáveis para uma melhor experiência e partilha de contactos. Por este motivo, não podíamos deixar de estar presentes e, para além disso, iremos certificar-nos de que todas as oportunidades de negócio ou de networking não se perdem por falta de bateria! Disponibilizamos quatro paredes de cofres de carregamento, várias mesas de carregadores, um stand e um Laboratório Móvel, no qual os visitantes poderão, na hora, reparar os seus equipamentos, caso surja algum imprevisto ou acidente com os mesmos, no decorrer dos quatro dias de conferências

A iServices nasceu em 2011 e é a empresa líder do mercado nacional na reparação de equipamentos de telecomunicações e informática. Está presente de norte a sul do país, com mais de 30 lojas. A iServices contabiliza mais de dez mil reparações por mês em equipamentos multimarca (Apple, Asus, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, entre outras) sendo ainda o representante oficial, em Portugal, da marca de drones líder do mercado global, a DJI.

O Stand da iServices localiza-se no Pavilhão FIL 1 E128 e o Laboratório Móvel da iServices está localizado entre o Pavilhão FIL 1 e o Altice Arena.