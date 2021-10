Craig Federighi vai participar na Web Summit 2021 em Lisboa no próximo mês

O Web Summit volta aos padrões "normais" e já no próximo mês o certame volta a abrir portas em Lisboa. Um dos principais convidados é o vice-presidente sénior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi. O evento realiza-se de 1 a 4 de novembro e contará com um painel interessante de participantes.

Além do nome sonante da Apple, o Web Summit 2021 abre logo com uma polémica em volta de Frances Haugen. A antiga funcionária do Facebook está a ser alvo de censura por parte da rede social. Paddy Cosgrove referiu mesmo que "não podemos publicitar a presença da Frances Haugen".

Craig Federighi falará no Web Summit 2021 em Lisboa

No passado mês, Paddy Cosgrave e Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, apresentaram várias novidades que vão marcar o Web Summit 2021. Este ano, no regresso do evento a um formato "mais normal", esperam-se cerca de 40 mil participantes.

Entre os muitos convidados, um nome sonante do mundo da tecnologia é Craig Federighi. De acordo com a programação do evento, Federighi falará sobre “privacidade e segurança” na quarta-feira, 3 de novembro. Nos detalhes da sua apresentação refere que o homem forte da Apple irá apresentar linhas de orientação sobre privacidade do utilizador e segurança do produto.

Além de Craig Federighi, outros executivos e personalidades estarão presentes na conferência deste ano, incluindo Reddit COO Jen Wong, vice-presidente sénior da Alexa, Tom Taylor, da Amazon, vice-presidente da Vice Media, Nancy Dubuc e, como é costume, estará também o primeiro-ministro António Costa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Conforme referimos, este evento está já a mexer as águas. Um dos convidados de Paddy Cosgrave é Frances Haugen, denunciante do Facebook, que levou já a rede social de Mark Zuckerberg a baniu todos os anúncios que tenham uma referência à Frances Haugen, por ser considerado conteúdo político.

É um momento interessante. É bom ter o Facebook, Apple, Google, Microsoft, Amazon, todas no evento (Web Summit). E poder ter estas conversas difíceis. Muitos eventos não falam de impostos, de monopólios, de privacidade de dados. Nós conseguimos fazer estas conversas. O ano de 2021 é o mais desafiante para as grandes tecnológicas e acho que é o início de uma década desafiante. O que é bom para a inovação e para as empresas mais pequenas.

Disse o fundador do Web Summit, Paddy Cosgrave.

Na página do evento estão os mais de 700 participantes que irão abrilhantar o evento que se realiza dentro de dias em Lisboa.