Os novos MacBook Pro estão a conquistar o mercado e as primeiras avaliações mostram que a Apple acertou em cheio com estas novas propostas. A somar aos novos SoC há ainda um conjunto de argumentos que vão até aos 120Hz ProMotion que o ecrã tem.

Esta capacidade permite um deslizamento suave e muito cuidado para o olhar do utilizador. Esperava-se que fosse acessível a todos, mas afinal isso ainda não acontece. Apesar de disponível, poucas apps têm suporte e as da Apple estão longe do desejado.

Apesar de estarem a mostrar-se uma das melhores escolhas do momento no campo dos portáteis, os novos MacBook Pro não estão livre de problemas. Estes são pequenos, discretos e quase impercetíveis, mas nunca se esperavam num equipamento da Apple.

O caso do notch deste ecrã mostra bem como a Apple aparenta não ter preparado o seu software para estas novidades. Provavelmente vão surgir em breve atualizações que resolverem estes problemas, mas até lá a solução não agrada a todos.

Esta mesma situação parece estar a repetir-se com os 120Hz ProMotion dos MacBook Pro. Esta taxa de refrescamento vem melhorar a visibilidade dos conteúdos e garantir um scroll muito mais suave, algo que o macOS já explora.

O problema é que as apps para este sistema não estão ainda adaptadas e como tal não exploram esta novidade. A documentação é escassa e os programadores ficam assim sem a possibilidade de adaptar as suas criações para conseguirem estar à altura.

O problema é tanto maior que nem sequer o Safari da Apple está ainda adaptado a explorar os 120Hz ProMotion dos MacBook Pro. Esta foi uma das ferramentas que a Apple usou para mostrar esta funcionalidade na keynote.

Desta vez há uma clara falha na adaptação do software ao hardware que a Apple apresentou. O explorar dos 120 Hz do novo MacBook Pro é apenas mais um exemplo num lote de outros problemas que têm vindo a ser revelados. Certamente vão ser tratados, mas esperava-se mais para estas novas propostas.