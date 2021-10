O notch dos novos MacBook Pro têm sido um ponto de discórdia para muitos potenciais clientes da Apple. Se por um lado o ganho de espaço no ecrã é algo muito positivo, por outro, poucos gostam de ter a área central ocupada.

Ao mesmo tempo, com a chegada dos novos MacBook Pro aos primeiros clientes, foram detetados problemas com o notch, o macOS Monterey e as apps deste sistema. A Apple, entretanto, encontrou uma solução para o problema. A verdade é que mesmo esta dificilmente irá agradar a alguém.

Os problemas do notch dos novos MacBook Pro começam a surgir agora. Não são falhas de hardware, mas sim do próprio sistema operativo e da forma como se relaciona com o notch e com a apresentação de informação nesta área.

Ficou claro, com as situações reveladas, que a Apple não preparou o macOS Monterey para este novo elemento. Surge na barra superior informação atrás do notch, algo que não seria esperado, até porque esta não está visível, nem sequer acessível.

A solução, ainda que temporária, está identificada e consta de um documento da Apple para os programadores. Certamente não será do agrado dos utilizadores. O que é descrito no documento de suporte para os programadores fala da opção "Scale to fit below built-in camera."

Esta deverá ser ativada pelos utilizadores e resume-se a aumentar as bordas do ecrã até ficar abaixo da zona do notch. Na prática, está a retirar uma das novidades que apresentou como sendo uma melhoria para os MacBook Pro.

Do que se sabe, esta solução tem de ser aplicada para cada aplicação, de forma isolada. É uma solução para as apps, enquanto os programadores não alteram as suas propostas para estarem ajustadas ao notch e à mudança de espaço.

Fica assim por resolver o problema maior, que está no próprio macOS Monterey. O próprio sistema operativo da Apple tem problemas com o notch e com a apresentação de informação nessa área. Os ícones surgem aí e naturalmente que não são vistos, bem como toda a sua informação.