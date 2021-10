Tesla lança o Sentry Mode para vigiar remotamente as câmaras do elétrico

A Tesla aperfeiçoa constantemente o seu sistema de videovigilância por forma a entregar aos proprietários dos elétricos uma maior segurança. Sem dúvida que é uma vantagem ter as câmaras a gravar a atividade dentro e fora do veículo. Se até agora estas imagens ficavam guardadas numa pen ou disco externo dentro do carro, agora os condutores poderão ter acesso às câmaras de forma remota.

Esta funcionalidade, tão solicitada pelos proprietários dos carros Tesla, vai estar disponível em modo premium.

Nova funcionalidade do modo Sentinela só para quem paga o pacote premium

A Tesla lançou uma nova atualização de software que disponibiliza o prometido modo de sentinela remoto (Sentry Mode) que pode ser acedido através da aplicação no smartphone. Contudo, esta funcionalidade só estará disponível na modalidade premium que tem um custo mensal de 10 dólares por mês.

Desde o lançamento do Sentry Mode, o tal sistema de vigilância integrado dentro dos veículos Tesla que recorre às câmaras do piloto automático à volta do carro, a Tesla tem vindo a falar em aproveitar a funcionalidade para permitir uma visão remota ao vivo através da mesma funcionalidade.

Segundo o que recentemente se havia falado, a empresa de Elon Musk estava a preparar esta nova opção para ser lançada numa atualização ainda neste mês de outubro, que, de facto, já está a chegar aos utilizadores. Chama-se "Sentry Mode Live Camera Access", e apareceu na nova atualização do software do veículo (2021.36.8).

Nas notas de lançamento desta nova versão, o fabricante americano escreveu o seguinte:

Pode agora ver remotamente o ambiente do seu carro quando estacionado para confirmar a segurança do seu ambiente antes de regressar ao seu carro. A Câmara ao vivo é encriptada de ponta a ponta e não pode ser acedida pela Tesla. Para ativar ou desativar toque em Controls > Safety & Security.

Apesar de haver aplicação móvel para Android e iOS, tudo indica que esta funcionalidade para já só está disponível na app para iOS. Além disso, a empresa referiu que só proprietários Tesla com uma subscrição "Premium Connectivity" terão acesso a este novo modo.

Portanto, se quiser ter acesso a esta funcionalidade de segurança tem de ter o pacote premium de conectividade, dado que nas opções gerais, que acompanham o carro e que não têm subscrição, este modo não estará disponível.