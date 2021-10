Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para novembro

O sol ainda surge alguns dias, mas o frio já se apoderou das nossas noites que, por sua vez, nos parecem bem mais escuras agora com uma nova estação. Estas condições chamam mesmo as pessoas para o sofá e, claro, na companhia dos seus conteúdos preferidos da Netflix.

Nesse sentido, hoje deixamos os filmes e as séries que vão estrear na plataforma de streaming neste mês de novembro.

Para este mês que agora se inicia, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 3 - The Harder They Fall

Sedento de vingança, o fora da lei Nat Love conta com o seu bando para ajudar a eliminar o seu inimigo Rufus Buck, um implacável criminoso acabado de escapar da prisão.

Este filme original Netflix vai estrear no dia 3 na Netflix.

The Harder They Fall

Dia 5 - Big Mouth T5

Nesta comédia inovadora da dupla de amigos Nick Kroll e Andrew Goldberg, um grupo de adolescentes vê a sua vida virada do avesso pelas maravilhas e horrores da puberdade.

A quinta temporada desta série original Netflix estreia no dia 5 de novembro.

Big Mouth

Dia 5 - Glória - (a 1ª série original Netflix portuguesa)

Em 1968, Glória do Ribatejo fervilha de espiões, mentiras e segredos, João Vidal, engenheiro da Rádio Europa Livre, joga em todas as frentes da Guerra Fria em Portugal.

Esta é então a primeira série portuguesa original Netflix e cuja primeira temporada estreia no dia 5 de novembro.

Glória

Dia 5 - Narcos: México T3

Esta impressionante série Netflix mostra como teve início a guerra contra a droga no México nos anos 80 através do relato da história real da ascensão do cartel de Guadalajara.

A terceira temporada deste conteúdo vai para o ar no dia 5 do próximo mês.

Narcos: México

Dia 5 - Love Hard

Depois de encontrar o homem ideal numa aplicação, uma escritora de LA atravessa o país para o surpreender pelo Natal, mas descobre que ele não era quem ela pensava.

Este filme Netflix vai também estrear no dia 5 de novembro.

Love Hard

Dia 7 - Arcane

Arcane é uma série animada Netflix baseada no universo de League of Legends. Vai poder ver este novo conteúdo a partir do dia 7 de novembro.

Arcane

Dia 11 - 7 Prisioneiros

Um adolescente de origens humildes a tentar escapar ao jugo de um traficante de pessoas tem de equilibrar os seus valores morais com a vontade de sobreviver.

O filme tem estreia marcada para o dia 11 do próximo mês.

7 Prisioneiros

Dia 12 - Aviso Vermelho

Um analista comportamental do FBI acaba por unir esforços com o ladrão de arte mais procurado do mundo para apanhar uma criminosa que parece estar sempre em vantagem.

Aviso Vermelho é um filme original Netflix e vai para o ar no dia 12 de novembro.

Aviso Vermelho

Dia 17 - Riverdale T6

Enquanto a polícia inicia a investigação da morte de Jason, a culpa de Archie e as suas suspeitas de Jughead aumentam. Betty tem de lidar com o que sente por Archie.

A 6ª temporada desta série estreia dia 17 do próximo mês.

Riverdale

Dia 17 - La Reina del Flow T2

Após dezassete anos na prisão por um crime que não cometeu, uma talentosa compositora procura a justiça contra os homens que causaram a sua ruína e lhe mataram a família.

A segunda temporada desta série original Netflix vai estrear dia 17 de novembro.

La Reina del Flow

Dia 17 - Tiger King T2

Sujeitos a longas horas de trabalho, aos caprichos de patrões excêntricos e mal remunerados: serão os funcionários meros peões numa rede de cultos de personalidade?

Pode ver a segunda temporada deste série Netflix a partir do dia 17 do próximo mês.

Tiger King

Dia 19 - Tick, Tick... BOOM!

À beira do seu 30º aniversário, um promissor jovem compositor de teatro lida com o amor, a amizade e as pressões da vida de artista em Nova Iorque.

O novo filmes estreia no dia 19 de novembro.

Tick, Tick... BOOM!

Dia 19 - Cowboy Bebop

Cheios de estilo e sempre nas lonas, os caçadores de recompensas Spike, Jet e Faye calcorreiam o sistema solar em busca de trabalho. Mas escaparão ao passado de Spike?

A nova série original Netflix vai estrear no dia 19 do próximo mês.

Cowboy Bebop

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?