IVAucher: Desconto nos combustíveis já a partir de 10 de novembro

Foi há poucos dias que o Governo anunciou um desconto de 10 cêntimos recorrendo para isso à plataforma IVAucher. A partir do próximo dia 1 de novembro, os interessados podem inscrever-se na plataforma IVAucher.

Quem já está inscrito, vai receber uma comunicação para que possam usufruir deste desconto.

IVAucher: 0,10 € por litro até março de 2022 até um máximo de 50 litros/mês

O Programa IVAucher é um sistema de incentivos do Governo Português, que permite aos consumidores acumular o valor do IVA pago nos setores do alojamento, cultura, restauração e em breve também ao nível dos combustíveis.

A partir do dia 10 de novembro os utilizadores poderão usufruir de 10 cêntimos por litro nos combustíveis, com um limite de 50 litros por mês. A medida foi aprovada esta quinta-feira em reunião de Conselho de Ministros.

Os cerca de 900 mil utilizadores que já estão inscritos na plataforma vão receber uma comunicação para que usufruam do apoio.

De acordo com as informações mais recentes, o valor do desconto será cumulativo. Tal significa que se tiver cinco euros de desconto (máximo valor por mês) e não os utilizar num mês, pode acumular para o seguinte.

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, esclareceu ainda que não está definido qual será o consumo mínimo para ter o desconto. "Não está totalmente fechado", disse o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, justificando com a diversidade de postos de combustíveis em Portugal, alguns deles com "consumos mínimos definidos".