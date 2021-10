Samsung: recorde de receitas graças às exigências da pandemia e da escassez de chips

A Samsung tem conseguido superar-se mesmo nos momentos de maior crise. No ano passado, por exemplo, superou a pandemia com um recorde de receitas no terceiro trimestre de 66,96 biliões de won (cerca de 49 mil milhões de euros). Mas agora a fasquia eleva-se.

A empresa acaba de revelar que bateu um novo recorde para o mesmo período em 2021, atingindo 73,98 biliões de won, ou seja, cerca de 55 mil milhões de euros. Além disso, obteve um aumento de lucros na ordem dos 26% (mais de 11 mil milhões de euros).

Escassez de componentes traz lucros para a Samsung

Apesar da escassez de chips que o mundo atravessa, a Samsung foi capaz de responder à procura, mantendo a sua produção ao máximo de chips de memória e processadores. É importante referir que a Samsung fornece este componentes um pouco para toda a indústria da tecnologia, não se restringindo aos seus dispositivos. Além disso, a pandemia trouxe coisas boas para a empresa, nomeadamente, uma procura crescente de SSD, CPU e RAM por parte de empresas e trabalhadores que passaram a trabalhar de forma remota.

Mesmo com o aumento dos custos da matéria-prima, a Samsung conseguiu aumentar os seus lucros, compensando o preço dos seus componentes dada a escassez e a elevada procura. Este aumento foi então capaz de compensar a redução de lucros que teve na sua divisão de dispositivos eletrónicos de consumo.

Um exemplo mais específico mostra que a divisão de memórias teve um aumento de vendas em 46%, face ao mesmo período do ano anterior. Os lucros com semicondutores quase duplicaram, passando de 5,54 biliões de won para mais de 10 biliões.

Já se sabia também que as vendas dos smartphones dobráveis estavam a superar as expectativas da própria empresa. Estes bons resultados somam-se as vendas de smartphones de gamas média e baixa que também conseguiram resultados surpreendentes.

Ecrãs OLED para o mercado

A Apple também contribuiu para este sucesso uma vez que a Samsung é a sua fornecedora de ecrãs OLED. Foi com os mais recentes lançamentos da Apple que a Samsung viu os seus lucros a aumentar com a venda destes painéis. Aliás, este segmento será promissor na empresa durante os próximos meses.

Espera-se um aumento de vendas de smartphones com ecrãs OLED de forma generalizada no mercado, as consolas de jogos portáteis também já começam a chegar com esta tecnologia, como é o caso da Nintendo Switch e também as fabricantes de computadores estão a adotar este tipo de painéis.