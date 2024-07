Está a pensar comprar um iPad? Calma, veja o que se está a passar antes de avançar

Se está a pensar em comprar um iPad, tenha calma. Veja as novidades, isto porque a Apple "acaba de revelar" 3 novos iPads, incluindo o iPad mini 7 e um iPad Pro M5.

Desvendados, acidentalmente, os novos iPads

Os novos iPad Pros com processador M4 acabaram de sair do forno, mas foram encontradas referências ao novo iPad Pro com processador M5, ao iPad mini de sétima geração e ao iPad de décima primeira geração. Os identificadores encontrados no backend do iOS confirmariam a sua existência e que toda a série iPhone 16 teria o chip A18.

O código encontrado não contém apenas identificadores pertencentes ao iPhone 16, mas também aos três novos iPads mencionados acima e a dois produtos cancelados. O que é interessante aqui é o processador do iPad mini, que supostamente virá com o chip A17.

Isto é, um código encontrado confirma a existência de um iPad mini 7, iPad 11 e iPad Pro com um processador M5.

Conforme publicado pelo programador @aaronp613 na sua conta pessoal do X, os identificadores revelam a possível existência de três novos modelos de iPad que ainda não foram lançados: o iPad mini de sétima geração, o iPad de décima primeira geração e o iPad Pro com processador M5. O aparecimento do iPad Pro M5 é, sem dúvida, o mais chocante, tendo em conta que o modelo M4 acaba de ser lançado.

Fugas de informação sobre o iPad em abundância

Mas isto não significa que será lançado um novo modelo este ano. Pode muito bem significar que a Apple está a planear uma atualização anual para o iPad Pro, tal como faz para o iPhone, que é lançado todos os anos. Por outro lado, estes identificadores também mostram a existência de um iPad de décima primeira geração, que viria com o processador A16 Bionic. Embora este seja um processador que terá dois anos, devemos notar que é suficientemente capaz para estar num modelo básico.

As conclusões também indicam que a Apple poderá lançar um novo iPad mini de sétima geração com o processador A17. Neste caso, resta saber se se trata do processador A17 Pro que foi parar ao iPhone 15 Pro ou de um A17 inferior, ou seja, de um novo chip. A inclusão do novo seria uma ótima jogada, porque poderiam rotular este iPad como um Pro e incorporar a tecnologia ProMotion.

Seja como for, o facto de estes identificadores terem sido encontrados indica que é provável que vejamos estes novos modelos de iPad mais cedo ou mais tarde, pelo que estaremos atentos aos movimentos da empresa nos próximos meses.