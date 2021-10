A segurança dos smartphones Android é sempre um tema que alerta os utilizadores. São (demasiado) frequentes os casos de problemas com apps maliciosas e que tentam roubar dados dos utilizadores para depois os usarem para seu proveito.

Esta lista voltou agora a crescer, com mais 151 apps a serem identificadas como maliciosas. Estas serviam para enganar os utilizadores e levá-los a registarem-se em serviços de SMS premium, para assim lhes roubarem o seu dinheiro.

Entre as milhares de apps presentes na Play Store do Android, muitas são falsas nas suas funcionalidades e têm propósitos escondidos. Agem de forma muito discreta, procurando ganhar a confiança do utilizador e depois atacam.

A mais recente campanha foi detetada há pouco tempo e abrange uma lista muito grande de apps. Ao todo são 151 apps que foram identificadas e que aparentavam ser normais. Falamos de software para ler códigos QR, lanternas e outras funcionalidades ditas normais.

O propósito destas apps era levar os utilizadores a subscreverem serviços de SMS premium, de forma discreta e sem estes darem por isso. Os utilizadores apenas teriam noção mais tarde, quando já não podiam recuperar o seu dinheiro.

Os investigadores descobriram que estas apps eram iguais na sua estrutura básica e tinham o mesmo propósito. Após o registo dos utilizadores nos serviços de SMS, muitas vezes deixavam de funcionar. Para ter ainda mais impacto, estas apps estavam a ser publicitadas em vária redes sociais.

A lista das 151 apps é conhecida e pode ser consultada pelos utilizadores. A Google já as removeu da Play Store do Android, mas os utilizadores devem validar se não as têm presentes algumas nos seus smartphones. Caso estejam, devem remover de imediato.

Este é apenas mais um caso em que os utilizadores do Android estão expostos e a serem vítimas. Ao pedir acesso a permissões aparentemente básicas, foi possível registar os utilizadores sem estes saberem em serviços premium.