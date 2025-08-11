Apple pode fragmentar lançamento do iPhone para se bater com Samsung

O mercado dos smartphones tem alguns momento chave todos anos. São nesses pontos que as grandes marcas revelam os seus novos modelos. A Apple e a Samsung dominam estas alturas, mas a gigante de Cupertino parece estar a procurar uma nova estratégia. Do que se sabe agora, a Apple pode fragmentar lançamento do iPhone para acompanhar Samsung.

A Apple pode estar a considerar mudar radicalmente o seu calendário de lançamentos. É uma forma de escalonar progressivamente o lançamento dos vários iPhones ao longo do ano. Naturalmente que esta mudança é algo que não agradará certamente à sua principal concorrente, a Samsung.

Se estas últimas informações forem confirmadas, o iPhone 18 regular chegará na primavera de 2026, ao mesmo tempo que o Galaxy S26 da Samsung. Como bem se sabe, até agora todos os modelos de iPhone eram tradicionalmente apresentados em setembro.

Mas, e se esta informação estiver correta, a Apple lançaria os modelos padrão, como o iPhone 18 de entrada de gama e também o iPhone 18 Air, na primavera. Já os modelos Pro, mais avançados, continuariam a ser lançados no outono. Esta mudança parece revelar que a estratégia da Apple é procurar uma fórmula na qual possam tirar os holofotes do lançamento da nova série Galaxy S.

Se estes planos se concretizarem, os utilizadores da Apple poderão ter duas grandes datas de lançamento ao longo do ano. Assim, a empresa pode estar a apostar que os seus fãs mais leais comprarão um modelo básico na primavera e fazer depois a atualização para um modelo Pro no outono.

Isto, e de acordo com os analistas, poderá duplicar a eficácia das vendas entre determinados grupos de utilizadores. Estes são conhecidos por renovarem os seus dispositivos a cada seis meses, sendo assim um público bastante apetecível.

De qualquer forma, estas mudanças ainda não foram confirmadas oficialmente. Caso se confirmem serem verdadeiras, a Apple poderá acabar por monopolizar praticamente a maioria dos lançamentos anuais dentro de um ano civil.