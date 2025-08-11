Espanha: total de viagens com carros elétricos daria para ir 18 mil vezes à Lua

Há cada vez mais carros elétricos a circular nas estradas. Um estudo recente, feito para Espanha, revela que o total de viagens de carros elétricos de um ano daria para ir 18 mil vezes à Lua.

Segundo um estudo da DRIVECO, empresa pioneira europeia em soluções de carregamento para veículos elétricos, o parque de automóveis 100% elétricos e híbridos plug-in em Espanha terá percorrido, em 2024, cerca de 7.207 milhões de quilómetros — o que equivale a mais de 18.700 viagens entre a Terra e a Lua, considerando que a distância média entre ambos é de 384.000 km.

Segundo a empresa, atualmente em Espanha circulam cerca de 599.000 veículos eletrificados.

Espanha: Mais de 600.000 toneladas de CO₂ evitadas

Sendo carros elétricos, o impacto ambiental é evidente. Se todos esses quilómetros tivessem sido percorridos com veículos a gasolina, teriam sido emitidas cerca de 1.027.000 toneladas de CO₂.

Ao serem realizados com veículos eletrificados, cuja pegada de carbono por quilómetro é muito inferior, as emissões reais terão ficado em torno das 416.000 toneladas.

Ou seja, evitou-se a emissão de mais de 611.000 toneladas de dióxido de carbono num único ano, o que equivale à capacidade de absorção de mais de 25 milhões de árvores.

Além disso, tendo em conta os consumos médios estimados, estes percursos eletrificados permitiram poupar mais de 370 milhões de litros de gasolina, reduzindo assim tanto as emissões como a dependência de combustíveis fósseis.

Espanha tem mais de 43.500 pontos de carregamento públicos operacionais, segundo dados da AEDIVE.

No entanto, ainda existem muitas dúvidas entre os condutores sobre a autonomia, o tempo de carregamento ou a disponibilidade de estações, especialmente em períodos de férias como o verão.