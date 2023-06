A Apple conseguiu separar a sua oferta e garantir que os utilizadores do Android sejam segregados desta oferta. A conhecida bolha verde marca uma divisão que muitos não entendem e que em breve será ainda maior. A Apple quer isolar-se ainda mais do Android e vai usar o iOS 17 para o conseguir.

Apple quer isolar-se ainda mais do Android

Poderá não fazer sentido para muitos, mas a Apple quer garantir aos seus utilizadores uma exclusividade dentro dos seus produtos. Isso pode ser visto com a opção de não adotar o RCS e limitar o acesso dos utilizadores nas mensagens, sem notificações de escrita, imagens de baixa qualidade de muito mais.

Isso vai piorar, como já mostrámos antes, mas a Apple parece preparar um caminho em que se quer isolar mais do Android. Para isso vai colocar os seus utilizadores num patamar ainda mais baixo e sem acesso a algumas capacidades únicas que o iOS promove.

Novidades do iOS 17 aumentam a distância

A forma como isso vai acontecer veio com a novidade para as chamadas. Os Contact Poster vão permitir que qualquer um mostre a sua imagem nas chamadas que fizer para um iPhone com o iOS 17. Será a sua imagem definida a ser mostradas, caso o utilizador o pretenda, forma de um poster.

Claro que isso apenas funcionará no universo da Apple e como tal os utilizadores vão confiar mais em quem se mostrar. No caso das chamadas que venham de um smartphone Android não haverá a possibilidade de apresentar os Contact Poster, o que separará de imediato os utilizadores deste sistema.

Há mais onde esta diferença vai ser vista

Outro local onde o iOS 17 se separa dos utilizadores Android é com o NameDrop. Esta será uma funcionalidade útil para os smartphones, mas que apenas funcionará entre quem tem um iPhone e que tenha o iOS 17 instalado. Novamente no Android isso será impossível de fazer, até porque a Apple não abre esta capacidade a outros sistemas como um protoloco ou API aberta.

É desta forma que a Apple pretende afastar-se ainda mais do Android e garantir a sua exclusividade. A maioria parece procurar uniformizar, mas a criadora do iPhone usa o iOS 17 para se separar e garantir alguma exclusividade, como há se viu como vai acontecer nas mensagens.