Adolescente gasta 64.000 dólares em jogos para smartphone e deixa a família na falência

Volta e meia chegam notícias de casos de menores que gastaram valores significativos através das aplicações para dispositivos móveis. Mais recentemente foi revalado o caso de uma adolescente que gastou nada menos do que 64.000 dólares em compras de aplicações de jogos para smartphones e deixou assim a sua família praticamente na falência.

Adolescente gasta 64.000 dólares da família nos jogos do smartphone

Com o aumento de crianças e jovens com um acesso facilitado aos smartphones e tablets e, em muitos casos, sem uma orientação e ensinamento de boas práticas e cuidados por parte dos pais e educadores, é natural que surjam com frequência casos em que os mais pequenos usam e abusam das várias aplicações, originado assim gastos avultados em compras online.

Há algumas semanas tivemos o caso de uma criança de 10 anos no Reino Unido que gastou 3.000 euros no popular jogo Roblox. E mais recentemente foi divulgada a situação de uma adolescente na China que gastou a incrível quantia de 64.000 dólares em jogos de smartphones, deixando assim a sua família praticamente na falência.

A notícia foi avançada pelo canal Elephant News (via Wccftech) onde a mãe da adolescente de 13 anos, Gong Yiwang, disse que a menor 'esvaziou' a sua conta bancária. Foi no final do passado mês de maio que a mãe da jovem descobriu os gastos excessivos após ter recebido uma chamada da professora da menina a informar que a filha era "viciada" em jogos pagos para smartphone. Para além disso, parte do valor foi ainda distribuído pelos colegas da escola para que estes também pudessem participar nas sessões de jogos.

Como seria de prever, esta não foi uma tarefa difícil para a adolescente, uma vez que conseguiu tirar o cartão de débito da mãe e sincronizou-o com o smartphone. Contudo, de acordo com a jovem, ela não tinha noção de onde vinha o dinheiro nem quanto gastava diariamente.

Como resultado, a mãe da menina ficou com apenas 7 centavos na conta e atualmente está a fazer todos os possíveis para reaver os 64.000 dólares gasto nas aplicações de jogos, o que pode acontecer através de uma investigação aprofundada e uma defesa bem fundamentada.