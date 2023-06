Problema resolvido! Desenvolvida bateria para 1.000 quilómetros que carrega em 6 minutos

Uma startup chinesa afirma ter desenvolvido uma bateria capaz de resolver um dos principais problemas dos carros elétricos atuais: o baixo desempenho a frio. A par disso, a empresa promete uma bateria para uma autonomia de mil quilómetros com um carregamento de 6 minutos.

Bateria Phoenix quer solucionar o problema dos elétricos

A startup chinesa Greater Bay Technology afirma ter desenvolvido uma bateria que consegue carregamentos e autonomia invariáveis ​​mesmo em temperaturas abaixo de zero. Segundo a empresa, estes resultados são possíveis graças ao uso de materiais supercondutores e um sistema de gestão térmica que aquece a bateria de -20 °C a 25 °C em cinco minutos. Desta forma, a bateria estará pronta a receber energia num funcionamento normal independentemente da temperatura ambiente, podendo carregar em apenas seis minutos.

A Greater Bay Technology separou-se do poderoso grupo chinês GAC em 2020 para se estabelecer como uma fabricante independente de baterias. A empresa valorizou-se em mais de mil milhões dólares em apenas dois anos após a sua criação, o que mostra o enorme potencial dos seus desenvolvimentos tecnológicos.

Todos nós sabemos que a autonomia dos veículos elétricos é muito afetada em regiões frias, o que torna a experiência do utilizador terrível. A bateria Phoenix não apenas aborda o longo tempo de carregamento dos veículos elétricos, mas também outros pontos problemáticos. Não importa se está um dia quente ou frio, o alcance da bateria Phoenix não será afetado.

Disse Huang Xiangdong, cofundador e presidente da Greater Bay Technology.

Indústria chinesa assumiu a liderança no sector

As baterias de primeira geração da Greater Bay Technology têm por objetivo oferecer tempos de carregamento competitivos em relação aos veículos com motor de combustão interna, com uma autonomia de 500 km em 15 minutos. O GAC Aion V Plus reúne estas células num pack de 80 kWh, suficiente para atingir 600 km NEDC.

Conforme refere a Bloomberg, a bateria Phoenix será lançada noutro modelo GAC Aion no próximo ano, e a Greater Bay Technology já está a negociar com outros fabricantes interessados nas suas células, que prometem uma autonomia de 1.000 km por carga.

Quando os veículos elétricos puderem ser conduzidos como os carros a gasolina, haverá uma maior probabilidade de adoção em massa.

Afirma Huang Xiangdong.

O progresso da jovem startup é o enésimo sinal de que a indústria chinesa passou para a vanguarda do sector das baterias em tempo recorde, ultrapassando antigos líderes como a Coreia do Sul e o Japão - e, claro, os Estados Unidos e a Europa.