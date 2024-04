Boas notícias da Samsung! Smartphones mais antigos vão mesmo receber novidades de IA

Desde que a Samsung revelou as capacidades de IA nos seus smartphones que existe uma grande dúvida! Quais os modelos que no futuro vão ter acesso a estas funcionalidades e quando estas chegam. Depois de alguma confusão e incerteza, surgem agora boas notícias. Os smartphones mais antigos vão mesmo receber novidades de IA

Uma das grandes novidades dos Galaxy S24 são as suas capacidades de IA, que atuam e várias áreas e em várias vertentes. Se a mais visível é mesmo a part da fotografia, há ainda outros pontos onde esta é vista e é extremamente útil.

Algo que estava na dúvida era quais os smartphones da Samsung que iam ter acesso a estas capacidades de IA. Com o Galaxy S23 já servido, pensava-se que poderia ficar por ai. Afinal, e como revelado num fórum da marca, estas vão chegar a modelos mais antigos, como o S22 ou o S21.

A lista é grande e engloba smartphones lançados em 2022 e 2021, embora alguns modelos acabem por ficar de fora. Falamos dos modelos da gama FE, que já se saberiam que poderiam não receber as capacidades de IA. Assim, a lista (provável) de smartphones com todas as capacidades de IA é a seguinte.

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Além destes modelos, a Samsung deverá ter um lote com capacidades de IA limitadas. Isto significa que ainda que esta esteja presente, várias ferramentas vão estar limitadas ou nem sequer vão estar disponíveis para os utilizadores explorarem. A lista (provável) destes smartphones é a seguinte.

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Tal como aconteceu com os modelos anteriores, as capacidades de IA vão chegar com o One UI 6.1. Esta deverá ser lançada para estes modelos dentro de pouco tempo, com o cronograma conhecido a indicar que deverá acontecer em maio.