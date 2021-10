Nvidia pode estar a preparar uma placa gráfica GeForce RTX 3080 Ti para portáteis

Quando o assunto são chips gráficos, não há nenhuma marca que bata o poder da Nvidia. E se dúvidas houvesse, a chegada da potente linha GeForce RTX 30 veio pôr em pratos limpos que a empresa norte-americana é uma verdadeira líder.

A Nvidia tem placas gráficas para desktop e computadores portáteis e ainda tem alguns modelos para lançar. Mas agora, de acordo com algumas informações descobertas, a empresa pode estar a preparar o modelo Nvidia GeForce RTX 3080 Ti para computadores portáteis.

Nvidia prepara uma GeForce RTX 3080 Ti para portáteis

De acordo com o que for descoberto por Matthew Smith, responsável pela base de dados de GPUs no TechPowerUp e GPU-Z, a Nvidia estará a preparar uma placa gráfica GeForce RTX 3080 Ti também para computadores portáteis. Esta será assim uma placa topo de gama para a linha de portáteis, e será baseado no chip gráfico GPU GA103 (GN20-E8).

No entanto, anteriormente, o também confiável leaker @kopite7kimi referia que esta placa gráfica Ti para portáteis seria, na verdade, uma Nvidia GeForce RTX 3090 Mobile.

Para já ainda não se sabe quais serão as especificações completas, como a quantidade de núcleos CUDA, entre outros. Mas espera-se que a GeForce RTX 3080 Ti para portáteis seja um verdadeiro monstro do processamento gráfico. Estima-se que traga 7680 núcleos CUDA com interface de memória de 256 bits. São também apontados 8 GB ou 16 GB de memória GDDR6, embora também fosse interessante contar com a memória GDDR6X ultrarrápida.

Uma vez que a Nvidia deverá lançar novas placas gráficas para desktops e portáteis no início de 2022, é possível que nessa altura também seja oficialmente apresentado este novo chip mobile. Para além disso, resta-nos ainda aguardar que por volta dessa data a escassez de chips já esteja um pouco menos evidente para, assim, os consumidores poderem adquirir estes produtos o mais perto possível da data de lançamento.

