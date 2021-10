Toyota bZ4X: Veículo totalmente elétrico com 450 km de autonomia

A Toyota já tem um veículo totalmente elétrico. O Toyota bZ4X é o primeiro modelo da nova sub- marca Toyota bZ – “beyond Zero”.

A Estreia Europeia do Toyota bZ4X irá ter lugar no dia 2 de dezembro, seguida do lançamento das pré-reservas online. Conheça melhor este veículo.

A Toyota apresentou recentemente o novo bZ4X, o primeiro modelo de uma nova série bZ – beyond Zero , (para além do zero) – de veículos elétricos a bateria (BEV – Battery Electric Vehicles). Este é o primeiro modelo construído sobre a plataforma dedicada para BEV e com base na filosofia e-TNGA, desenvolvido em conjunto pela Subaru e Toyota.

O Toyota bZ4X incorpora a bateria como parte integral do chassis, por baixo do piso do veículo, o que oferece os benefícios fundamentais de um baixo centro de gravidade, excelente equilíbrio de massas entre a frente e traseira, e elevada rigidez da carroçaria para excelente segurança, condução e desempenho.

A Toyota baseou-se nos 25 anos de experiência na tecnologia de eletrificação e baterias para garantir qualidade, durabilidade e fiabilidade de classe mundial para o conjunto de módulos de bateria de iões de lítio que alimenta o bZ4X.

Com a bateria totalmente carregada, a autonomia esperada é de mais de 450 km. O bZ4X também tem um teto com painel solar que ajuda a carregar a bateria enquanto é conduzido ou quando estacionado e a terceira geração do sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense, com sistemas mais avançados de apoio à condução.

O bZ4X tem tração dianteira e é alimentado por um motor elétrico de alto rendimento com 150 kW. Produz 204 cv e 265 Nm de binário, que permite uma aceleração dos 0-100 km/h em 8.4 segundos e uma velocidade máxima de 160 km/h.

O modelo com tração às 4 rodas não estará disponível no lançamento em Portugal e apresenta uma potência 217,5 cv com 336 Nm de binário; a velocidade máxima mantém-se, no entanto, a aceleração até aos 100 Km/h é reduzida para 7.7 segundos. Estes são dados indicativos, uma vez que carecem ainda de homologação final.

O bZ4X oferece a opção de “condução com pedal único” permitindo um aumento de regeneração de energia.

Toyota bZ4X: Sistema de condução “by-wire”

O bZ4X será o primeiro modelo de produção da Toyota a oferecer um sistema de condução “by-wire" – “One Motion Grip” - a ser introduzido na Europa numa data posterior. Dispensando a ligação mecânica entre o volante e as rodas dianteiras, este sistema eletrónico permite uma correlação mais direta entre a operação de condução e a força motriz.

O veículo pode virar com menor rotação do volante, e proporciona mais espaço para as pernas, melhorando a liberdade de posição de condução e a facilidade de entrada e saída. O volante tradicional é substituído pelo One Motion Grip-control, tornando a operação mais suave e fácil, sem necessidade de um volante circular. A viragem total do volante é possível com uma viragem de apenas 150 graus.

O bZ4X beneficia do Toyota Safety Sense de terceira geração com novas funções e melhorias que permite mitigar maiores situações de risco de acidentes