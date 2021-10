Nvidia estará a preparar uma gráfica GeForce RTX 3080 com 12 GB de VRAM

Não há dúvida de que a Nvidia é uma das mais poderosas, inovadores e dinâmicas empresas atualmente do mercado tecnológico. E um dos motivos para deter esses adjetivos é o facto de a fabricante lançar vários equipamentos potentes para o mercado e estar constantemente atenta às necessidades dos consumidores.

Agora, segundo as informações mais recentes, a Nvidia poderá lançar uma placa gráfica GeForce RTX 3080 com 12 GB de memória VRAM.

Pode ser lançada uma GeForce RTX 3080 de 12 GB de VRAM

Segundo as informações agora reveladas, parece que a Nvidia poderá alargar a sua linha de placas gráficas GeForce RTX 30 já no início do próximo ano de 2022. De acordo com os detalhes, a empresa norte-americana prepara-se para lançar uma versão da GPU GeForce RTX 3080, baseada no chip gráfico GA102-220, com 12GB de memória VRAM GDDR6X. Como comparação, relembramos que o modelo original conta com uma memória de 10GB.

Outros dados indicam que esta nova versão da GPU pode chegar no mês de janeiro juntamente com as já aguardadas GeForce RTX 3090 SUPER, RTX 3070 Ti de 16GB e a RTX 2060 com 12GB.

A GPU GeForce RTX 3090 Super é o modelo topo de gama desta linha com chip GA102. Já a placa GeForce RTX 3070 Ti vai então passar de 8GB para 16 GB de memória VRAM. Por fim, a Nvidia deverá relançar a sua GeForce RTX 2060, mas com o dobro da sua memória VRAM. Ou seja, em vez do 6GB do modelo original, desta vez a nova versão da RTX 2060 trará consigo 12GB de memória GDDR6.

Na tabela acima, elaborada pelo site VideoCardz, podemos verificar as características das placas gráficas GeForce RTX 30 da Nvidia. Mas também podemos analisar as possíveis especificações dos modelos que devem então ser lançados em breve. Vamos aguardar por mais novidades que nos esclareçam, com maior detalhe, o que pode estar a Nvidia a preparar para o mercado dos chips gráficos.

Leia também: