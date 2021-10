Preço das GPUs continua a subir e já há gráficas a custar mais 83%

Depois de uns meses onde parecia que finalmente a escassez de chips iria diminuir e o stock das mesmas voltar ao seu normal, eis que novamente o cenário piorou.

Segundo os últimos dados da indústria, devido a esse problema, o preço das placas gráficas mantém-se fiel à sua subida. E no caso das placas gráficas da AMD, já existem modelos a custar mais 83% do que o preço inicial recomendado.

Quem está a pensar comprar uma placa gráfica, tem então em mãos uma tarefa ingrata neste momento. Isto porque aliada à escassez de componentes, o mercado atravessa uma crise de inflação dos preços. Ou seja, como a procura é muito superior à oferta, automaticamente o valor dos equipamentos aumenta para números impressionantes.

Há placas gráficas que já custam mais 83%

Setembro não foi um mês nada benéfico para o mercado das GPUs. De acordo com o que já referimos em meados do mês passado, as placas gráficas Nvidia GeForce RTX 30 já estariam 20% mais caras em comparação com o início do mês de agosto. Por sue vez, os modelos AMD Radeon RX 6000 tiveram um crescimento de 15% no mesmo período.

Mas finalmente já temos os dados mais recentes da Europa, onde podemos verificar que o aumento se mantém firme até ao início deste mês de outubro.

Tal como podemos ver pelos dados apurados pelo site 3DCenter, as placas gráficas da linha AMD Radeon RX 6000 são as que apresentam um amento mais veloz. Neste momento, essas GPUs contam atualmente com um preço até 83% superior ao valor recomendado inicialmente. Em comparação ao mês de setembro, estas gráficas encareceram agora 9%.

Por sua vez, as gráficas da gama GeForce RTX 30 da Nvidia continuam a aumentar, embora menos drasticamente. Neste momento estas GPUs apresentam um valor até 72% acima do recomendado pela marca. Relativamente ao mês anterior, as gráficas da AMD aumentaram 2% o seu preço.

Parece então que este é o cenário que se manterá ainda durante os próximos tempos. Vamos acompanhando a tendência deste mercado e aguardar que, finalmente, a escassez e os preços das placas gráficas diminuam significativamente.