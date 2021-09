Gráficas já estão 20% mais caras do que no passado mês de agosto

O preço das placas gráficas, assim como vários outros equipamentos tecnológicos, ficou mais elevado com a escassez de chips. Mas, para além disso, a mineração de criptomoedas também teve um forte impacto no aumento desse valor. No entanto, à medida que a valorização das moedas digitais baixou, também o preço das GPUs ficou ligeiramente mais equilibrado.

Contudo, desde há alguns meses, as criptomoedas voltaram a valorizar mais, o que coincidiu com um novo aumento de preço das placas gráficas. Agora, de acordo com os dados mais recentes, as placas gráficas já estão 20% mais caras comparativamente ao passado mês de agosto.

Com a escassez de componentes a teimar em manter-se ativa e a ser um autêntico obstáculo para a fluída produção de chips, o mais natural é que ainda enfrentemos falta de stock de alguns produtos durante mais alguns meses. Para além do stock, automaticamente a lei da oferta e da procura condiciona e eleva o preços dos equipamentos.

GPUs estão 20% mais caras do que em agosto

As placas gráficas são dos equipamentos onde o aumento de preço mais tem sido notável. No final de agosto havíamos informado que, em apenas 21 dias, o preço das GPUs tinha aumentado, no geral, 9%. Mas se nos focássemos em modelos específicos, a AMD Radeon RX 6600 XT, por exemplo, em duas semanas apresentou um aumento de 43%.

Mas os últimos dados, divulgados pelo site 3dguru.com, referentes ao dia 19 de setembro, revelam que os modelos Nvidia GeForce RTX 30 estão 70% mais caros face ao recomendado pela marca, enquanto que esse percentagem sobe para 74% nos modelos AMD Radeon RX 6000.

Ou seja, em pouco mais de um mês as gráficas da Nvidia encareceram 20%, enquanto que as da AMD estão 15% mais caras.

A tendência é manter-se o aumento de preço...

Depois de uma acentuada queda entre os meses de maio e julho, agora parece que os valores voltam a ter uma tendência crescente. E tudo parece levar a crer que não está para breve um equilíbrio duradouro neste segmento, muito menos que a curto e médio prazo os preços possam estar próximos do recomendados pelas marcas.

Está a pensar comprar alguma placa gráfica em breve?