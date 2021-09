Como corrigir problemas relacionados com a atualização do iOS 15

Não é novidade, mas problemas acontecem com o iOS e se pudermos ajudar a corrigir esses eventuais problemas relacionados com a atualização do iOS 15 então podemos estar a ajudar muitos utilizadores.

Sem dúvida que faz todo sentido um software como o iMobie AnyFix para qualquer dos utilizadores de iPhone. De design simples, este programa vai ajudar a corrigir centenas de erros de iOS e iTunes sem necessidade de qualquer experiência técnica prévia do lado do utilizador. Convidamos a conhecer a revolução.

iOS 15: lançamento com sucesso, mas eventuais bugs

Apesar do grande sucesso desta nova versão, a verdade é que surgiram alguns problemas que necessitam atenção para podermos corrigir no nosso iDispositivo.

Contudo, apesar de todo o aparato com o iOS 15, podemos encontrar pela Internet os mais variados comentários que vão acontecendo aos utilizadores como:

Logo da Apple congelado no iPhone, sem nunca avançar

iPhone que deixou de funcionar

Ecrã do iPhone bloqueado

iPhone em loop ou não passa do modo de recuperação

Incapacidade de voltar na atualização (downgrade) e repor a versão anterior

Mas como pode o AnyFix ajudar a resolver problemas com o iO 15?

A iMobie é uma das especialistas mundiais, não oficial, mas certificado como programador Apple e Microsoft, na resolução de problemas para dispositivos Apple como o iPhone, iPad, iTunes, tvOS e afins, através dos seus vários softwares, em particular este AnyFix.

Então, o destaque do AnyFix reside no seu sucesso e capacidade de conseguir resolver muitos problemas, para não dizer centenas, mais de 300, que ocorrem muitas vezes sem que os utilizadores saibam o que fazer a seguir.

Por outro lado, existe a graciosidade do software em si onde o antigo "less is more" encaixa que nem uma luva e aqui queremos dizer que com apenas alguns cliques vamos resolver aquele problema que nos assola, sem necessidade de grandes conhecimentos técnicos.

Quem são os principais destinatários do AnyFix?

Não obstante, ao ser capaz de corrigir mais de 300 erros diferentes, os mais variados utilizadores encaixam no perfil na eventual necessidade do software.

Resumidamente, podemos nomear os principais problemas que podem ser resolvidos e logo, cada um dos leitores pode decidir de imediato se se enquadra ou não.

Vejamos:

Tem um iPhone/iPad/Apple TV que não funciona como deveria? O dispositivo não liga, recarrega, desliga, ou fica preso no ecrã do logótipo da Apple?

Não pode ou não consegue gerir o seu dispositivo Apple através do iTunes no Windows ou Mac. O iTunes não reconhece um dispositivo, impede atualizações, ou falha na execução das tarefas de backup, restauro e sincronização?

Gostaria de atualizar ou fazer o downgrade para uma versão específica do iOS ou iPadOS ou querer mesmo atualizar para uma versão beta do iOS?

Deseja tirar o seu iPhone/iPad do Modo de Recuperação. Poderá ter colocado o dispositivo no Modo de Recuperação por acidente, e pretende voltar ao normal sem perder nenhum dado enquanto o fizer?

Deseja repor um iPhone/iPad bloqueado sem introduzir o código de acesso. Ou, esqueceu a palavra-passe do seu dispositivo ou comprou um iPhone bloqueado/desativado?

Recebe de forma constante, ou não, alguns erros não especificados que interferem com a Experiência do Utilizador no seu dispositivo iOS/tvOS?

Se respondeu sim a pelo menos uma das questões acima colocadas então, definitivamente que o iMobie AnyFix é para si!

Modos de reparação disponíveis

Sem dúvida, temos de tirar o chapéu à iMobie por conseguir criar um software bastante completo e que simplesmente resolve muitos erros no iOS, que para surpresa de muitos, são mais comuns do que o que se pensa.

Assim, falando diretamente dos modos de reparação que nos são apresentados, podemos escolher entre:

Standard Repair: suporta a correção dos problemas mais comuns do sistema e nenhum dado do dispositivo será apagado após a reparação,

Advanced Repair: suporta a correção dos problemas no sistema mais complexos e todos os dados serão apagados após a correção,

Ultimate Repair: suporta a resolução dos problemas mais abrangentes do sistema, o que tardará um pouco mais de tempo. Todos os dados serão apagados após a reparação.

Os utilizadores devem ter em conta que o AnyFix oferece apenas Reparação Standard e Avançada para Apple TV uma vez que o modo DFU não está disponível para tvOS.

Correções abrangentes do iTunes

Inevitavelmente, além dos problemas com o iOS, os problemas com o iTunes também podem acontecer, tanto no Windows como no PC.

Aqui, claramente, o destaque que temos a apontar vislumbra-se na capacidade de resolver quase todos os problemas típicos como o iTunes ser incapaz de lançar e problemas mais profundos como o erro 3600 do iTunes.

E, importante, mesmo que não consiga compreender o significado de um determinado código de erro, iMobie AnyFix conseguirá fazer pelo utilizador. Queiramos ou não, isso vale muito.

Posso utilizar o iMobie AnyFix com segurança?

Obviamente, a questão que coloca o título passará pela cabeça de muitos utilizadores, que podem hesitar à primeira vista em usar o software.

Contudo, e tal como já referido, o iMobie AnyFix foi programado por uma empresa certificada pela Apple e Microsoft enquanto programador. Isto eleva, bastante, o grau de segurança da própria aplicação, seja na execução das suas funções seja com eventuais ameaças de malware/spyware.

Importante, há que sublinhar que, enquanto corrige os erros a que se propõe no iOS, o AnyFix utiliza apenas os métodos e firmwares oficiais. Ora com este nível de cuidado e preocupação com o utilizador qualquer receio é infundado. Além do mais, a própria marca mostra guias passo a passo que podem ajudar, e muito.

Resumindo, é viável afirmar que podemos estar confiantes relativamente à segurança e privacidade total com o uso do software, seja em PC ou Mac.

Se dúvidas persistirem, ficam um vídeo oficial da marca que mostra como resolver o problema de ficar parado no logo da Apple em vários modelos:

Dispositivos suportados pelo AnyFix:

Como seria de esperar, são muitos os modelos suportados entre os quais:

iPhone Series: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2020), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS (Max), iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Red, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

iPad Series: iPad Pro (4th Generation), iPad Air 3, iPad 7, iPad mini 5, iPad Pro (3rd Generation), iPad 6, iPad Pro (2nd Generation), iPad 5, iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad 4, iPad mini, iPad 3, iPad 2, iPad

iPod touch Series: iPod touch 7, iPod touch 6, iPod touch 5, iPod touch 4, iPod touch 3, iPod touch 2

Apple TV Series: Apple TV HD (4th generation), Apple TV (3rd generation), Apple TV (2nd generation), Apple TV (1st generation)

Conclusão

Em guisa de conclusão, é evidente a recomendação do iMobie AnyFix a praticamente todos os utilizadores de iPhone/iPad/iPod Touch, independentemente do erro com que se tenham deparado.

Apesar de se tratar de uma aplicação comercial, a verdade é que existe uma solução para quase tudo e quando se trata de um smartphone e da quantidade de informação pessoal e não só, não convém facilitar.

iMobie AnyFix