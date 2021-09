Asus Zenfone 8 Flip – um ecrã infinito, câmaras que rodam… será que vale a pena?

O Asus Zenfone 8 Flip é um smartphone de topo lançado em maio deste ano. A proposta pretende destacar-se pelo ecrã sem recortes, com margens finas, com uma tecnologia mecânica que faz com que as câmaras rodem e fiquem viradas para a frente, captando selfies com qualidade superior à da maioria dos smartphones da mesma gama. Mas, além disso, o que mais tem para oferecer este smartphone?

Nas últimas semanas tivemos a oportunidade de usar o Asus Zenfone 8 Flip e hoje avaliamos alguns pontos-chave para que perceba se vale a pena ou não o investimento nesta máquina.

Especificações Gerais

O Asus Zenfone 8 Flip é um smartphone Android equipado com o processador Snapdragon 888. Oferece 8 GB de RAM e está disponível com 256 GB de armazenamento interno.

O ecrã é de 6,67" com resolução FullHD+ de 1080 x 2400 píxeis, com tecnologia Super AMOLED, uma taxa de atualização de 90Hz e ainda suporte para HDR10+.

Não existe uma câmara frontal dedicada a selfies. Existe, sim, um módulo equipado com três câmaras que gira mecanicamente e coloca-as viradas para a frente. Estas câmaras são de 64 MP (grande angular) + 8 MP (telefoto) + 12 MP (ultra grande angular). É capaz de gravar vídeo a 8K@30fps, no máximo.

O Asus Zenfone 8 Flip vem equipado com altifalantes capazes de reproduzir som em stereo, tem Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e sensor de impressões digitais no ecrã. A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido a 30W.

Considerando a capacidade da bateria há que ter em conta o peso que é de 230g. As dimensões são de 165,04 x 77,28 x 9,6 mm. Está disponível no mercado nacional por 799,99 € nas cores preto e prateado.

O ecrã infinito do Asus Zenfone 8 Flip

O Asus Zenfone 8 Flip tem um ecrã super AMOLED de 6,67" com resolução FullHD+ de 1080 x 2400 píxeis. Oferece ainda uma taxa da atualização máxima de 90Hz, sendo que por omissão, esta é adaptativa às tarefas que estão a ser executadas, de forma a garantir uma melhor gestão de recursos e uma melhor experiência de visualização.

Destaca-se ainda o facto de ter suporte à tecnologia HDR10+, um brilho máximo de 1000 nits e de oferecer tecnologias always-on display. O ecrã tem ainda proteção Corning Gorilla Glass 6, para uma maior resistência.

Numa era em que se andam a tentar esconder câmaras debaixo dos ecrãs para uma experiência de visualização mais imersiva, a Asus, tal como outras fabricantes, optou por colocar um sistema mecânico para trazer as câmaras traseiras para a frente.

Facto é que, assim, temos um ecrã de grandes dimensões sem recortes ou sem buracos, onde ver vídeos ou jogar se torna muito mais agradável. Além disso, a experiência de visualização é muito boa em qualquer ambiente.

A somar a estes fatores existe ainda a qualidade de som com reprodução em stereo, que garante assim uma experiência ainda melhor.

As câmaras e o sistema "flip"

As câmaras do Asus Zenfone 8 Flip garantem bons resultados em diferentes ambientes, mas não são as melhores num segmento de topo. No entanto, o preço deste smartphone também se situa um pouco abaixo da concorrência com o mesmo desempenho.

O grande fator de destaque é que o smartphone vai conseguir garantir a mesma qualidade fotográfica seja para fotos normais, seja para selfies. Na questão das selfies, temos então uma vantagem face à concorrência.

A "câmara flip" recorre a um sistema mecânico para rodar e trazer as câmaras da traseira para a superior do smartphone. Além disso, através da app dedicada à captura de fotos e vídeos, é possível alterar o ângulo da câmara em três níveis. Apesar de ser uma opção interessante, durante a utilização em testes, não considerei que tal opção fosse útil.

É importante referir alguns pormenores das características destas câmaras. A câmara principal, uma grande angular, tem 64 MP (um sensor Sony IMX686), com abertura f/1.8. A câmara de 8 MP permite captar imagem com zoom ótico até 3x e tem uma abertura f/2.4. Já a câmara ultra grande angular tem abertura f/2.2 e um ângulo de 112º.

Em termos de captação de vídeo pode ir até aos 8K a 30fps ou 4K a 120/60/30 fps. As funcionalidades dedicadas ao modo de captação com a câmara virada para a traseira são as mesmas quando está a apontar para qualquer um dos outros ângulos suportados.

O sistema mecânico, em todos os testes executados, comportou-se sempre dentro do esperado, sem nunca apresentar problemas.

Eis alguns exemplos de fotos captadas em diferentes cenários e com diferentes intensidades de luz.

Interface e desempenho do Asus Zenfone 8 Flip

A interface de utilizador da Asus para smartphones é a ZenUI, que se encontra na versão 8, sobre o Android 11. É uma interface simples, onde se destacam os ícones redondos, as aplicações estão disponíveis em gaveta e não vem com muito software de terceiros instalado, além das app Google comuns.

É também rico em definições rápidas, tem modo escuro nativo, modo de poupança de energia e ações rápidas através dos botões físicos. Todo o sistema funciona de forma fluida e simples.

Para tal contribui, evidentemente, o processador de elevado desempenho, Snapdragon 888 da Qualcomm, e os 8 GB de RAM.

Autonomia

O Asus Zenfone 8 Flip vem equipado com a grande bateria de 5000 mAh que pode ser carregada a uma potência máxima de 30W. O carregador disponibilizado na caixa está preparado para este carregamento.

Em termos de autonomia, a marca garante 2 dias de utilização normal e foi o que consegui, durante as semanas em que utilizei o smartphone como máquina principal, em ambiente de trabalho. Durante as férias, em que o smarpthone ficou mais tempo de lado, foi mesmo possível levá-lo aos 4 dias de autonomia, o que há muito não acontecia.

Em resumo...

O smartphone Asus Zenfone 8 Flip surge como uma opção no mercado de topo diferente da concorrência mais popular. O ecrã sem recortes ou buracos proporciona uma experiência de visualização de conteúdos multimédia muito boa, que melhora quando conjugada, por exemplo, com a qualidade de som reproduzida.

O smartphone tem um LED de notificações posicionado na lateral em baixo, o que não é muito comum. A luz pode ser demasiado forte em ambiente noturno, mas é até bastante útil.

Assim é também garantida uma qualidade fotográfica de selfies superior à maior parte da concorrência. Por outro lado, a câmara principal, apesar de muito boa, não garante resultados tão bons como alguns modelos de outras marcas.

O smartphone tem uma enorme bateria, o que lhe proporciona uma autonomia fantástica que vai até aos 4 dias com utilização mais moderada e 2 dias garantidos com utilização normal a elevada.

Tendo uma bateria tão grande, temos também em mãos um smartphone de grandes dimensões e pesado... Em termos de design acaba por não ser o equipamento mais elegante, mas isso é uma questão de gosto pessoal.

Por fim, o desempenho é muito bom, sem nada de negativo a apontar. Além disso, é uma vantagem vir sem aplicações de terceiros instaladas.

O Pplware agredece à Asus a cedência do Asus Zenfone 8 Flip para testes.