EUA: processadores Intel Alder Lake estão mais baratos e um Core i9 já está a 300 euros

Mesmo com a força com que a AMD está a investir no mercado, ainda não é suficiente para destronar a gigante Intel no segmento dos processadores. E nos Estados Unidos há agora boas notícias para os adeptos da marca, pois os CPUs da geração Alder Lake da 12ª geração estão mais baratos e já se pode encontrar um Core i9 por cerca de 300 euros.

CPUs Intel Alder Lake estão mais baratos nos EUA

Tal como acontece com outras marcas e produtos, a Intel já começou a implementar a sua estratégia de escoar o stock dos seus processadores Alder Lake da 12ª geração e assim abrir caminho para a chegada dos novos processadores da variante Raptor Lake Refresh, que vão chegar no mês de outubro, e que serão o pontapé de saída para a 14ª geração.

Desta forma, pelo menos nos Estados Unidos da América, esta é a altura ideal para quem procura um poderoso processador da empresa californiana a um preço bastante mais baixo. Os modelos afetados pelas quedas de preço são os Intel Core i9-12900KF, Core i7-12700KF e Core i5-12600KF.

Abaixo podemos ver a lista com as reduções de preço e os modelos afetados, bem como as lojas onde os pode encontrar, desde que se ativem os cupões de desconto:

Core i9-12900K – 341,98 dólares (Newegg)

Core i9-12900KF – 329,99 dólares (Amazon), (Newegg)

Core i7-12700K – 244,99 dólares (Newegg)

Core i7-12700KF – 219,99 dólares (Amazon), (Newegg)

Core i5-12600K – 189,99 dólares (Newegg)

Core i5-12600KF – 155,99 dólares (Amazon), (Newegg)

Tal como vemos, por exemplo, o topo de gama Intel Core i9-12900KF (16 núcleos e 24 threads) pode ser encontrado a um preço de 329,99 dólares, equivalente a cerca de 300 euros, quando antes custava 564 dólares. Já o Core i7-12700KF (12 núcleos e 20 threads) pode ser adquirido por 220 dólares, custando anteriormente 384 dólares. Por sua vez, o Core i5-12600KF (10 núcleos e 16 threads) também sofreu uma queda de preço significativa de 264 para 155 dólares.

Contudo, para já, esta redução de preço ainda só se verifica no mercado norte-americano. Resta saber se os preços baixos se vão manter e se vão também chegar a outras regiões, como Portugal.