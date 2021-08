Preço das placas gráficas volta a subir e já estão 9% mais caras em apenas 21 dias

Estávamos a caminhar num trajeto que era satisfatório para a grande maioria dos consumidores. As placas gráficas começavam a alcançar preços mais próximos ao recomendado pelas fabricantes e as quantidades nas prateleiras eram mais expressivas.

Mas nas últimas semanas temos sido confrontados com notícias que mostram que essa realidade está novamente a regredir. E segundo as mais recentes informações, o preço das placas gráficas já voltou a subir, sendo que estes chips estão agora 9% mais caros apenas em menos de um mês.

Placas gráficas estão 9% mais caras

Se aproveitou a curta fase, que teve início em maio, em que o preço das placas gráficas estava a baixar para valores mais próximos do recomendado pelas fabricantes, para comprar um exemplar, então teve mesmo muita sorte. Mas, se esperou para ver se o valor das GPUs descia um pouco mais, perdeu uma excelente oportunidade de negócio.

De acordo com os dados recentes, o preço das placas gráficas voltou a aumentar. Por exemplo, uma AMD Radeon RX 6600 XT que esteve por 392 euros, está atualmente por cerca de 559 euros. Neste caso em especial e excecional, trata-se de um incrível aumento de 43% em apenas 2 semanas.

O site 3dcenter.org divulgou a tendência de preço do mercado das placas gráficas de 8 a 29 de agosto. E, tal como podemos ver no gráfico abaixo, o valor das GPUs Nvidia e AMD aumentou.

Se a 8 de agosto a gama AMD Radeon RX 6000 custava um valor 59% mais caro do recomendado, a 29 do mesmo mês essa percentagem já está em 64%, um aumento de 5%. Por sua vez, a linha GeForce RTX 30 da Nvidia aumentou 9% de 50% para 59%, face ao recomendado pela fabricante, no mesmo período.

De acordo com algumas opiniões, este novo aumento deve-se em grande parte ao aumento do valor das criptomoedas, como a Ethereum. Ou seja, os mineradores voltaram a procuram mais GPUs, o que contribuiu para o aumento do preço destes equipamentos.