Disney Magical World 2: Enchanted Edition chega a tempo do Natal

Foi recentemente anunciado que Disney Magical World 2: Enchanted Edition, vai chegar à Nintendo Switch mesmo a tempo do Natal.

Venham ver quando o jogo é lançado e também assistir ao seu mais recente trailer.

A aventura encantada de alguns dos personagens mais icónicos da Disney encontra-se a caminho da Nintendo Switch e pelas notícias agora reveladas pela Bandai Namco, vai chegar mesmo a tempo do Natal.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition é um divertido jogo que dá aos jogadores a liberdade total para viverem aventuras e peripécias repletas de adrenalina e diversão ao lado de algumas das personagens mais emblemáticas da Disney.

Pelo caminho poderão explorar vários dos mundos temáticos mais conhecidos da Disney onde dezenas atividades e mini jogos os esperam.

No mundo de Disney Magical World 2: Enchanted Edition, os jogadores começarão por criar o seu próprio avatar no jogo e escolher entre milhares de opções de personalização para se expressarem plenamente. Ao iniciarem a sua aventura, os jogadores serão recebidos pelo Mickey Mouse e amigos e instalar-se-ão em Castleton, onde construirão as suas casas e terão a oportunidade de conhecer muitas das fantásticas personagens deste rico e imortal universo, que é a Disney.

Os jogadores descobrirão ainda misteriosos portais que os levarão a novos mundos onde irão descobrir ainda mais personagens Disney. Será um jogo repleto de aventuras e desafios onde a diversão não faltará.

Com seis mundos únicos para explorar, a Disney Magical World 2: Enchanted Edition possui uma variedade de locais vibrantes que os fãs da Disney vão reconhecer, cada casa com muitas atividades divertidas e mini-jogos temáticos. Desde decoração de interiores e gestão de um café até desfiles de Sonho Mágico e aventura através de masmorras, a Disney Magical World 2: Enchanted Edition tem uma abundância de atividades que todos podem desfrutar.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition chega à Nintendo Switch no próximo dia 3 de dezembro.