Microsoft bloqueou super ataque de DDoS que atingiu recorde de 2,4 Tb/s

Já ouviu falar em ataques DDoS? Os ciberataques são cada vez mais e mais frequentes e até mais fortes. No entanto, "há ataques e ataques" e as empresas têm de estar preparadas para responder a este tipo de ameaças.

De acordo com informações, a Microsoft conseguiu bloquear um mega ataque de Distributed Denial-of-Service (DDoS) que atingiu um pico recorde de 2,4 Tb/s.

Ataque de DDoS foi forte, mas não derrubou o serviço Azure

Os ataques informáticos são bastante comuns. No entanto, há ataques que ficam na história por atingem recordes no que diz respeito a "poderio".

Foi em agosto que a gigante Microsoft revelou um relatório sobre um ataque DDoS direcionado à sua plataforma Azure. O ataque teve como alvo um cliente Azure na Europa e foi 140% maior do que o maior volume de largura de banda de ataque registado pela Microsoft em 2020.

O ataque bloqueado pela Microsoft em agosto também foi superior ao direcionado à Amazon Web Services no ano passado (que atingiu um pico de 2,3 Tbps). No entanto, o registo do maior ataque de DDoS ainda se mantém o de 2017, direcionado à Google, com um pico que atingiu os 2,54 Tbps.

A Microsoft revelou que o ataque durou cerca de 10 minutos, com três fases tráfego de curta duração que atingiram um pico de 2,4 Tbps, 0,55 Tbps e, finalmente, 1,7 Tbps.

Um ataque de negação de serviço distribuído (também conhecido Distributed Denial of Service (DDoS)), é uma tentativa de tornar os recursos ou serviços de um sistema indisponíveis para os seus utilizadores. Um ataque distribuído, tal como o nome sugere, é realizado por várias máquinas.

O ataque bombardeia o alvo com tráfego ilegítimo gerado por “máquinas escravas”. Tal permite, em muitas situações, que os atacantes assumam o controlo do sistema.