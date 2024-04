Entrega da declaração de IRS começa hoje… mas espere!

A entrega da declaração de IRS relativa aos rendimentos de 2023 começa hoje! Os contribuintes já podem espreitar se vão receber ou não reembolso e a partir de hoje submeter também a declaração... mas é melhor ter calma!

IRS: contribuintes dispõem de um "longo prazo" para a entrega

As pessoas que obtêm rendimentos têm de entregar, todos os anos, uma declaração do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

Todos os anos os "alertas", aquando da entrega da declaração de IRS, são vários. Apesar dos processos estarem amplamente melhorados, há sempre erros que vão sendo reportados por contabilistas e contribuintes, que posteriormente são corrigidos pela própria Autoridade Tributária. O próprio presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos referiu que os contribuintes devem evitar concentrar entrega do IRS no início e fim do prazo, pois dispõem de um "longo prazo" para a entrega.

Este tipo de erros pode influenciar decisões e resultados. Por exemplo, deve entregar o IRS em conjunto ou em separado... entre outras situações.

Do que se sabe, haverá um alívio no segundo escalão, mas, como já reportamos, os contribuintes devem estar preparados para receber menos de reembolso ou até terem que pagar.

O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aplica-se ao rendimento dos cidadãos residentes em território português e dos não residentes que obtêm rendimento em Portugal.