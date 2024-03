IRS: Está à espera de um bom reembolso? Pode ter más notícias…

Já não falta muito para que abra o período para entrega da declaração de IRS relativa a 2023. Muitos contribuintes sabem que terão direito a reembolso e outros sabem que, provavelmente, vão ter de "pagar". Mas este ano quem está à espera de um bom reembolso pode não ter sorte!

IRS: Entrega de 1 de abril a 30 de junho

A entrega da declaração de IRS começa a 1 de abril e termina a 30 de junho. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos referiu hoje que os contribuintes devem evitar concentrar entrega do IRS no início e fim do prazo, pois dispõem de um "longo prazo" para a entrega.

No que diz respeito ao reembolso, a DECO-Proteste avisa que este ano poderão chegar más notícias. Tal acontece porque vai acontecer acerto de contas, entre os contribuintes e o Estado.

Soraia Leite da DECO-Proteste explica que muitos portugueses podem vir a receber menos de reembolso, ou até vir a pagar mais imposto, e a "culpa" está na retenção na fonte.

O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aplica-se ao rendimento dos cidadãos residentes em território português e dos não residentes que obtêm rendimento em Portugal.