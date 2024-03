Excelentes notícias da Samsung! One UI 6.1 deve chegar esta semana aos Galaxy S23

Os planos da Samsung para a One UI 6.1 foram já revelados. A marca coreana quer trazer ainda este mês a sua atualização para alguns smartphones, oferecendo-lhes assim a IA. Esse momento parece estar mesmo a chegar e será ainda esta semana, provavelmente no dia 28 de março.

Quando a Samsung revelou o Galaxy S24 e todas as suas capacidades de IA, a marca prometeu que estas seriam alargadas. Tudo está assente na One UI 6.1, onde a marca colocou muitas das suas novidades e melhorias.

Para além destes modelos, a Samsung prometeu também parte destas novas capacidades para os Galaxy S23. Não ficou claro até que ponto estas iram estar acessíveis, mas era certo que estas iriam chegar e ficar acessíveis a todos.

Agora, e segundo as informações mais recentes, a One UI 6.1 está mesmo prestes a chegar aos Galaxy S23. A marca já tinha dado a entender que seria ainda este mês, mas agora confirmou que será muito provavelmente no dia 28 de março.

Esta informação chegou via notificações em alguns dos smartphones que vão receber esta nova versão. Além disso, a Samsung Coreia confirmou que a atualização para a One UI 6.1 com Android 14 chegará a todos os equipamentos da família Galaxy S23, incluindo o mais recente, o Samsung Galaxy S23 FE.

Será graças a esta atualização para a One UI 6.1 que os Galaxy S23 receberão o Galaxy AI. Destas capacidades destaca-se o Circle To Search, o Live Translate, o Chat Assist, o Intérprete e a Edição Generativa e Sugestão de Edição.

Parece assim provável que esta data marque pelo menos o início da implementação global da One UI 6.1. Por um lado, 28 de março é a última quinta-feira do mês, e a Samsung inicia normalmente o lançamento das atualizações a meio da semana. Esta também será a última hipótese que a Samsung tem de cumprir a promessa de lançar esta atualização no "final de março".