Burla “Olá pai, olá mãe”! Atenção que burlões usam novo elemento

Sim, é verdade! A burla "Olá pai, olá mãe" ainda funciona e são várias as vítimas. Entre janeiro de 2023 e 15 de janeiro deste ano foram abertos quase três mil inquéritos e os burlões usam agora um novo elemento.

"Olá pai, olá mãe": valores rondam os 1.500 e os 2.000 euros...

Segundo referiu a PJ à CNN Portugal, "Entre janeiro de 2023 e 15 de janeiro deste ano foram abertos quase três mil inquéritos. E, agora, os burlões já associam uma foto ou um nome às mensagens de WhastApp, o que lhes dá mais credibilidade e pode aumentar o número de vítimas". Essas fotos são muita das vezes usadas nas redes sociais e daí parecer mais fidedigno.

Avelino Lima Diretor do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Leiria da Polícia Judiciária, refere que “já temos o irmão, irmã, primo, tio, avô, tudo. Já há outras relações que estão a ser usadas e que estão, infelizmente, também, a fazer muitas vítimas”.

O Diretor do DIC avisa que “Perante um número que dizem que é 'nosso filho', as pessoas imediatamente devem ligar para o número que têm do filho. Até para saber se há algum problema. Nunca devem ligar para o número que lhes está a enviar a mensagem”.

Após muitas investigações, a PJ já conseguiu identificar alguns autores e acredita que a maioria está em território nacional. No que diz respeito aos valores, Avelino Lima refere que “Se fizermos uma média de valores, podemos ter aqui uma média entre mínimos e máximos, a rondar os 1.500 e os 2.000 euros. Estou a fazer uma média por baixo. É só multiplicar este valor pelos 2.845 inquéritos e temos a noção do impacto patrimonial nos nossos cidadãos.” E feitas as contas - usando apenas 1.500 euros - ao fim de um ano, o valor é superior a quatro milhões de euros.