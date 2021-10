Apple pode estar a preparar uma consola para competir com a Nintendo Switch

O mercado dos videojogos nunca deixa de ser uma boa aposta. E, atualmente, é um dos segmentos mais apelativos do mundo tecnológico. As novas consolas de marcas já populares atraem a curiosidade dos jogadores, ao mesmo tempo que novas empresas começam a dar os primeiros passos neste setor.

A Apple é sobretudo conhecida pelos seus iPhones, iPads e Macs. No entanto, os novos rumores indicam que a marca da maçã pode também estar a preparar uma consola portátil para competir com a Nintendo Switch.

Apple pode estar a trabalhar numa consola rival da Nintendo Switch

Já não é a primeira vez que existem rumores a indicar que a Apple estará a preparar uma consola de videojogos. Em maio deste ano surgiu o burburinho dessa possibilidade, no entanto cada vez mais é uma hipótese que vem ganho alguma força.

Segundo os últimos relatos, a empresa de Cupertino não está a preparar uma consola para desktop, mas sim um equipamento portátil destinado aos jogadores que se interessam por consolas como a Nintendo Switch. Para além disso, as fontes referem ainda que a consola da maçã contará com um design híbrido para que seja possível ligá-la também à televisão.

A Apple tem tentado inserir-se no mundo dos jogos aos poucos e poucos. Já conta com alguns títulos exclusivos na sua plataforma Apple Arcade e certamente que se lançasse uma consola não faltariam conteúdos de qualidade.

Ainda de acordo com as fontes, a empresa de Cupertino já está a desenvolver vários títulos e conta com diversos estudos que dão suporte à criação da consola. Para além disso, as alternativas aos jogos The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Odyssey já estarão praticamente concluídas.

Relembramos que, em 1995, a Apple lançou a sua consola Pippin, que foi descontinuada depois no ano de 1996.

Segundo algumas fontes, a pandemia da COVID-19 atrasou significativamente os planos da Apple neste setor. Mas acredita-se que, em breve, teremos uma consola com o símbolo da maçã desenhado em destaque.