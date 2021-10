Lançado no início deste mês, o Windows 11 tem vindo a ser instalado pelos utilizadores nos seus computadores e em hardware variado. Os problemas têm sido limitados, mas há alguns que não passam despercebidos.

Todos conhecem as limitações que trouxe nos sistemas com processadores da AMD, mas este parece agora ter-se agravado. A primeira atualização de segurança do Windows 11 acabou por piorar esta situação e as notícias não são boas para a AMD.

Não são muitos os problemas que se conhecem no Windows 11. A Microsoft tratou de forma correta do seu desenvolvimento e isso levou a que os utilizadores não tenham razões de queixa. O programa Insiders também fez a sua parte neste desenvolvimento.

Ainda assim, desde que foi lançado, o Windows 11 tem tido problemas com consumo de recursos no Explorador de ficheiros. Pior ainda é mesmo o problema que existe com os processadores da AMD, que perderam desempenho com esta nova versão.

Sabe-se que tanto a AMD como a Microsoft estão a trabalhar para resolver esta questão e que dentro de dias a solução deverá ser lançada. O que não se esperava era que este problema fosse aumentado, ainda que de forma inocente.

O que se viu foi que a atualização do Windows 11 que foi lançada vem piorar esta situação. A latência de Nível 3 que ronda normalmente os 10 ns tinha sido incrementada em 70%, para os 17,1 ns, na primeira versão. Com esta atualização, o valor sobe para 39,1 ns.

As boas notícias é que este problema poderá ter os dias contados. A correção está a ser preparada e deverá ser lançada para todos os PCs com processador Ryzen da AMD, que assim ficam com os valores de latência normalizados para os valores mais reduzidos.

Não se esperava que uma simples atualização viesse aumentar um problema bem conhecido. A verdade é que esta questão está a ganhar um peso elevado e terá de ser resolvido de forma imediata, para assim estes PCs não ficarem com um desempenho abaixo do esperado.