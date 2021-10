Google traz uma novidade para tornar o Maps ainda mais simples de usar

A Google tem aplicado muito dos seus esforços de desenvolvimento no Maps. Este seu serviço de mapas tem recebido muitas novidades relevantes e importantes, para ser ainda mais simples de usar e adaptado aos utilizadores.

No meio de todas as alterações que tem criado, o Google Maps tem recebido algumas pérolas, que não estão de imediato visíveis. É uma destas que está agora a ser lançada aos utilizadores e que permitem que o Google Maps possa ser usado de forma mais sim, quase sem abrir a sua app.

Os widgets são uma realidade no Android há muitos anos. O iOS apenas recentemente abraçou estes atalhos especiais e com muita informação. Estes têm estado a ser cada vez mais usados, em especial pelas apps que assim reúnem ali toda a informação útil e acessível.

A Google tem aproveitado estes widgets para as suas apps e agora o Maps recebeu mais um, completamente diferente do que tem já disponível. Permite ao utilizador ter acessos rápido a um conjunto de pesquisas padrão e que poderá ser usado diretamente. Não foi anunciado formalmente, mas foi visto por alguns utilizadores.

Este é composto por uma barra de topo, para pesquisas gerais, e depois 4 ou 8 diretas e já pré-definidas. Assim, temos na versão de 4 ícones a casa e trabalho e também restaurantes, bombas de gasolina. No widget maior há que contar ainda com supermercados, cafés, hotéis ou recolha de comida.

A mudança no widgets é automática e depende apenas do tamanho que o utilizador definir no seu ecrã. Assim, este passa fácil e rapidamente para as 2 opções, com 4 ou 8 elementos de pesquisa, dependendo apenas do que o utilizador quiser.

Sabe-se que este widget vem com a mais recente versão do Google Maps () e que ainda não chegou a todos os utilizadores. Podem procurar se esta já está disponível e, se presente, coloquem esta novidade bem acessível no ecrã do smartphone Android.

Esta é, finalmente, a atualização que muitos esperava, pois traz para o Android muito do que tinham já no iOS. Estas pesquisas dão acesso direto ao utilizador, que deixa assim de gastar tempo dentro da app do Google Maps, indo ao foco do seu interesse.