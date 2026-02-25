Apple e Honor conseguiram um excelente desempenho na Europa em 2025

Os consumidores europeus estão a migrar em massa para o iPhone. A Apple estabeleceu um recorde de quota de mercado em 2025 e vendeu ainda mais smartphones do que a Samsung no último trimestre. A Honor também teve um bom desempenho neste mercado.

A Europa está a migrar para o iPhone

Este é um cenário inédito! O iPhone detém 27% do mercado europeu, segundo os dados mais recentes da Omdia. A Apple enviou 36,9 milhões de smartphones para o continente no ano passado, um aumento de 6% em relação a 2024. Esta conquista é ainda mais significativa tendo em conta que as vendas caíram 1% no ano anterior, totalizando 134,2 milhões de unidades.

A Samsung continua a ser a número um incontestável na Europa. O iPhone está claramente a prosperar no continente. No quarto trimestre, conseguiu mesmo superar a Samsung com 13,4 milhões de unidades enviadas, mais um milhão do que os smartphones da Samsung.

Apple bateu a Samsung num mercado que abranda

A Omdia explica que os lucros da Apple são atribuíveis ao iPhone 16, às versões Pro Max do iPhone 16 e 17 e ao iPhone 16e. Este último modelo terá agradado a inúmeros utilizadores de iPhone que ainda possuíam a porta Lightning (antes do iPhone 14). Isto explica porque é que a Apple está a acelerar o crescimento desta linha e espera-se que lance um novo modelo em breve. O iPhone 17e é esperado nos próximos dias.

Apesar dos ganhos da Apple, a Samsung mantém-se como o principal concorrente no mercado europeu, com 35%. A gigante coreana vendeu 46,6 milhões de unidades e pode ainda contar com os seus modelos de entrada de gama, como o Galaxy A56 e o ​​​​A16, estando como o primeiro e o terceiro smartphones de 2025, respetivamente, para manter a sua posição. A Samsung e a Apple, líderes na Europa, são também a dupla vencedora no resto do mundo.

Honor também teve um excelente desempenho em 2025

Já a Xiaomi ocupa o terceiro lugar, com 16%. As vendas da fabricante chinesa caíram 1% no ano passado, atingindo os 21,8 milhões de smartphones. A linha Redmi é particularmente popular graças aos seus preços baixos. Além disso, a marca lançou uma nova estratégia de retalho, abrindo lojas por todo o continente.

A Motorola ocupa o quarto lugar com 6% do mercado e 7,7 milhões de unidades, uma quebra de 5% face ao ano anterior. A quota de mercado da Lenovo recuperou no segundo semestre, principalmente na Polónia, Itália e Reino Unido. Por fim, e de forma notável, a Honor entrou para o top 5 com 3,8 milhões de smartphones, um aumento de 4% face às projeções para 2024. Os esforços com os parceiros de distribuição deram resultados e “lançaram as bases para a estratégia premium da marca”, sublinha Omdia.