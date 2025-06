Governo quer proibir telemóveis nas escolas até ao 6.º ano

O Governo português está a avançar com uma recomendação para proibir o uso de telemóveis nas escolas do 1.º e 2.º ciclos (ou seja, até aos 12 anos, terminando o 6.º ano). O que se sabe mais?

Uso do smartphone: Atualmente cada escola é que define as regras

Depois das recomendações no ano letivo 2024/2025, o objetivo é agora proibir smartphones nas escolas nos 1.º e 2.º ciclos e limitar o uso entre os alunos do 3.º ciclo.

No que diz respeito ao 3ºciclo, o objetivo é "promover uma cultura de uso limitado, responsável e adaptado" e a partir do 10.º os alunos passarão a ter maior liberdade no uso de telemóvel, estando apenas previsto o "uso responsável e adaptado".

As conclusões relativas à adesão das escolas às orientações sobre o uso de telemóveis só deverão ser conhecidas no final do ano letivo.

Atualmente, cabe a cada escola definir as regras quanto à utilização de telemóveis, no âmbito do seu regulamento interno — uma autonomia que foi defendida pelo Conselho das Escolas no ano passado.